A l’occasion des Cannes Lions, le festival international de la créativité qui aura lieu à Cannes 18 au 22 juin 2018 sur la Côte d’Azur, Youtube dévoile les 10 publicités les plus vues lors des 12 derniers mois.

Comme chaque année, YouTube dévoile son édition spéciale 2018 du Cannes YouTube Ads Leaderboard, un classement des publicités les plus populaires dans le monde depuis l’édition précédente des Cannes Lions. Avec plus de 100 millions de vues, LG occupe la plus haute marche du podium avec une publicité émouvante.

Des jeux, de la tech et des stars

Les 10 vidéos de ce classement comptabilisent quelques 563,5 millions de minutes de visionnage et 465,4 millions de vues ! Le podium contient des publicités provenant d’Inde, de Finlande et de France. On remarquera que dans ce classement des 10 publicités les plus vues dans le monde, la plupart ont trait à des produits et/ou services high-tech. Comme d’habitude, on retrouve également quelques personnalités comme l’actrice Natalie Portman, égérie de Dior, Anthony Hopkins, Rebel Wilson, la rappeuse Cardi B ou encore le chef Gordon Ramsay pour Amazon.

Parmi les publicités marquantes, on retiendra celles de LG, Budweiser et John Lewis qui ont proposé des histoires touchantes. Les jeux ont également la côte puisque LEGO, Nintendo et Clash of Clans figurent dans ce classement pour le plaisir des gamers de tout âge.

Les YouTube Ads Leaderboard sont déterminés par un algorithme qui détecte les publicités que les internautes ont choisi de regarder. Cet intérêt des utilisateurs est mesuré par la prise en compte du nombre de vues payées, les vues organiques et la rétention de l’audience (temps de visionnage).

Top 10 des publicités

LG Astronaut Brand TVC Ad Film – 20 Years Anniversary Story Video – Life Is Good 2017

Clash of Clans – How Do We Get Over There? (Update Teaser)

MISS DIOR – The new Eau de Parfum

Alexa Loses Her Voice – Amazon Super Bowl LII Commercial

Samsung Galaxy – Growing Up

Apple – Meet iPhone X

Super Mario Odyssey Musical – Jump Up, Super Star!

Budweiser 2018 Super Bowl Commercial – Stand By You

John Lewis Christmas Ad 2017 – #MozTheMonster

A Slimy Situation – Choose How To Save LEGO City!

