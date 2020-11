YouTube dévoile un nouveau format de contenu publicitaire

La publicité en ligne est largement dominée par Google et Facebook, jusque là, rien de très surprenant. Jusqu’à présent, les contenus publicitaires sur Internet sont des photos ou des vidéos. Toutefois, Google cherche à innover et grâce à sa plateforme YouTube, la firme de Mountain View va déployer les premières publicités audio.

La plateforme remarque que de plus en plus ses utilisateurs manquent d’attention devant certaines vidéos. Parfois, seul le son compte et le viewer profite du contenu à la manière d’un podcast sans se soucier de la vidéo. Voici pourquoi les équipes du géant américain ont mis au point ce nouveau type de contenus publicitaires, qui se base principalement sur le son et le message, plutôt que sur la qualité vidéo. Dans la plupart des cas, ces annonces publicitaires opteront pour des images fixes en fonds, ou de légères animations.

Une façon de promouvoir YouTube Music

Cette nouvelle manière de promouvoir du contenu est également une façon pour YouTube de faire exister son service YouTube Music. La plateforme remarque qu’il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent YouTube pour écouter de la musique via les clips, pour cela il y a YouTube Music. Comme sur Spotify, Deezer, ou encore la radio traditionnelle, les utilisateurs qui refusent de payer seront confrontés à la publicité.

Bien loin des deux leaders que sont Spotify et Apple Music, YouTube Music progresse péniblement avec ses 35 millions d’abonnés payants. Google compte bien utiliser sa plateforme principale et ses 2 milliards d’utilisateurs par mois pour faire décoller YouTube Music. Il va donc falloir s’attendre à une grande quantité de pubs pour le service de streaming musical.

Pour la première fois depuis 2010, YouTube ne publiera pas de Rewind cette année, la société comme la plupart d’entre nous, garde un souvenir amer de cette année 2020 et ne préfère pas la célébrer. Il faut dire que ces vidéos sont souvent mal perçues par les utilisateurs de la plateforme. La YouTube Rewind 2018 est la vidéo la plus dislikée dans l’histoire de la plateforme.