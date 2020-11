Pas de YouTube Rewind cette année, la plateforme veut rapidement oublier 2020

Comme en chaque fin d’année, c’est l’occasion pour tous de faire le bilan. Celui de 2020 sera sans grande surprise plutôt sombre, de ce fait même YouTube refuse de publier le sien.

Depuis 2010, la plateforme vidéo détenue par Google publie en fin d’année un condensé des meilleurs moments de l’année. Cette vidéo annuelle est appelée YouTube Rewind. Si la plateforme cherche à partager de la positivité à travers ces vidéos, ce sont pourtant des vidéos largement critiquées qui provoquent énormément de réactions.

Par exemple, celle de l’année 2019 a été vue plus de 100 millions de fois, et récolte plus de 9 millions de dislikes contre seulement 3 millions de likes. Un ratio pas terrible. Ironie du sort, YouTube avait nommé cette vidéo « For The Record ».

Sans aller jusqu’à dire que la pandémie et autres événements sombres qui ont rythmé 2020 sauvent YouTube de vives critiques, la plateforme a décidé de ne pas revenir sur cette année spéciale.

C’est sur Twitter que YouTube a fait cette annonce. Habituellement, la firme de Mountain View explique que cette vidéo est mise en ligne comme une sorte de célébration. Cette année, YouTube trouve indécent de célébrer les 12 derniers mois meurtris par la pandémie qui ne cesse de progresser.

Pourquoi les internautes détestent-ils les YouTube Rewind ?

Sur YouTube, la vidéo la plus dislikée au monde a été publiée par… YouTube. Il s’agit de la YouTube Rewind 2018, qui compte aujourd’hui plus de 18 millions de dislikes, pour moins de 3 millions de likes.

De base une vidéo YouTube Rewind est censée mettre à l’honneur les créateurs de la plateforme, sans exception, mais aussi faire revivre aux abonnés les meilleurs moments de l’année. Seulement, YouTube ne semble pas vouloir écouter ses utilisateurs.

Toutes les années, c’est pareil, on retrouve de gros YouTubeurs, majoritairement américains, qui sont très peu connus à travers le monde. De plus les tendances mises en avant par YouTube dans ces vidéos, sont à l’image de l’onglet « Tendances » du site : du contenu ultra populaire, mais qui dépasse YouTube, ce n’est pas la bonne représentation de ce que font la majeure partie des créateurs de contenus de la plateforme.

Espérons que YouTube revienne en 2021 avec une Rewind pour tous et véritablement représentative de la plateforme.