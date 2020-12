YouTube diffuse gratuitement 20 films de la saga James Bond

Le cinéma connaît la concurrence des plateformes de streaming et du partage illégal, voilà qu’il devra maintenant conjuguer avec un colosse de l’ombre. Cette semaine, les studios MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), qui possèdent la franchise James Bond, ont décidé de mettre en accès gratuit sur YouTube pas moins de 20 films de la collection, qui en compte 26.

La raison derrière ce choix concerne la mort de Sean Connery, le 30 octobre dernier. La chaîne YouTube du producteur et distributeur MGM a créé une nouvelle liste de lecture où l’intégralité des films avec l’acteur, mais également ceux de Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et George Lazenby, sont disponibles. Les deux premiers de Daniel Craig – Casino Royal et Quantum of Solace – font aussi partie de la liste.

Il est encore impossible de savoir la durée à laquelle ces films seront rendus gratuits sur YouTube. En revanche, on sait qu’ils seront accessibles uniquement pour les internautes nord-américains vivant aux États-Unis. Ainsi dit, il ne sera pas possible d’y accéder depuis la France, sauf en utilisant un service de changement d’IP.

Malgré tout, James Bond restera attaché au cinéma

Avec la crise sanitaire, le prochain opus de la saga James Bond a été repoussé d’un an, pour avril 2021. En vue de la tendance actuelle, il se pourrait que ce retard soit encore plus important, mais des alternatives existent, comme celle de proposer le film à l’achat sur des plateformes de sVOD.

Les studios MGM, malgré leur engouement pour rendre gratuit la plupart de la collection James Bond sur YouTube, ne céderont pas à cette tentation de court-circuiter les cinémas. Selon Bloomberg, des rumeurs existaient pourtant sur un potentiel achat des droits de diffusion par Netflix ou Apple TV+.

La MGM avait rapporté : « Nous ne commentons pas les rumeurs. Le film n’est pas à vendre. La sortie du film a été reportée à avril 2021 afin de préserver l’expérience cinématographique des spectateurs ».