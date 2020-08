YouTube est la plateforme où les influenceurs inspirent le plus confiance

La crise est là mais ils restent des acteurs très prisés des stratégies marketing. De nombreux influenceurs ont vu leur taux d’engagement progresser à la faveur du confinement mais beaucoup ont également constaté une baisse de revenus. Les espoirs restent toutefois de mise et une étude de Linqia dont nous nous faisions récemment l’écho indique que 71 % des responsables marketing estiment que les influenceurs pourraient avoir un impact positif sur leur marque. Ils sont même 63 % à penser qu’ils devraient exprimer leur talant sur des médias plus traditionnels en dehors des réseaux sociaux.

TikTok est plébiscité chez les jeunes mais peine à convaincre les spécialistes de marketing

Au beau milieu de ce contexte très incertain, la société Takumi s’est livré à une enquête pour observer les perceptions des consommateurs vis à vis des influenceurs.

Ce sondage a permis d’interroger des utilisateurs et des spécialistes du marketing américains, mais aussi allemands et britanniques. YouTube figure en bonne place dans ce palmarès des plateformes et 27 % des 16-44 ans interrogés ont déclarés avoir été incités à acheter un produit suite à une vidéo vue sur le site. Instagram suit avec 24 %, et TikTok est derrière : 15 %.

Le réseau social chinois peut toutefois se consoler en observant la capacité d’influence de ses créateurs chez les jeunes de la génération Z (18-24 ans). Ainsi, ces derniers sont plus susceptibles d’acheter un produit promu par un influenceur sur TikTok : 40 % en Allemagne et 30 % au Royaume-Uni.

On a donc clairement affaire à une différenciation assez marquée selon les générations. Cela se ressent d’ailleurs au niveau des responsables marketing interrogés. Beaucoup estiment ne pas assez connaître TikTok, tandis que 96 % d’entre eux se sentent à l’aise sur YouTube. La plateforme de ByteDance doit donc encore convaincre ces donneurs d’ordre de l’intérêt d’un investissement. La tâche ne s’annonce pas forcément facile, d’autant que l’application est menacée d’interdiction dans plusieurs pays majeurs dont les États-Unis et l’Inde.