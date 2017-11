Quand Youtube filme ses utilisateurs pour faire de la publicité

Pour montrer aux annonceurs que son audience est variée et attentive, YouTube filme ses utilisateurs en train de regarder des vidéos.

YouTube adopte une nouvelle stratégie B2B marketing et met en avant ses utilisateurs ! Selon les chiffres recensés par Google, au moins un milliard d’heures de vidéos sont consultées sur la plateforme de streaming. Pour remercier son audience, YouTube a donc créé un film intitulé « More Than Just Viewers ».

YouTube, la plateforme idéale pour dénicher des talents

Afin de donner du sens à ces chiffres et continuer d’attirer les annonceurs et les agences, YouTube a choisi une nouvelle stratégie : la mise en avant de la diversité de ses utilisateurs. Dans ce film de 90 secondes, chaque personne est montrée à travers ce qu’elle regarde sur la plateforme : des cours de cuisine, des tutoriels, des exercices de sport, des leçons de musique. L’idée est de les montrer en train de profiter pleinement du contenu qu’ils sont venus chercher (et qui bien entendu les a satisfaits). On les voit ainsi rire, être émus ou encore partager leurs connaissances en langue des signes.

Devenez acteur de votre propre vie et spectateur de celle des autres

Cette campagne, créée en collaboration avec l’agence publicitaire AMV BBDO, a pour objectif de dévoiler une partie de l’audience de YouTube et surtout de prouver aux marques que ses utilisateurs sont variés et attentifs aux messages diffusés. On se rend compte également que beaucoup de YouTubers filment leur quotidien et leurs activités à l’aide d’un smartphone ou regardent des vidéos en mode mobile (2/3 du trafic proviennent d’ailleurs de ce type d’appareils). Pour faire simple, les utilisateurs de la plateforme sont donc divers, attentifs et mobiles (c’est beau non ?)

Après avoir déclaré il y a peu que sa marque était la deuxième préférée des Français, que sa solution était la plus utilisée en matière de visionnage vidéo et que 85% de ses utilisateurs déclaraient qu’ils pouvaient tout apprendre grâce à son riche contenu, YouTube souhaite aujourd’hui montrer sa proximité avec ses utilisateurs.