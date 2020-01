YouTube Gaming partenaire avec Activision-Blizzard pour les droits de diffusion des compétitions Esport

Alors que le champion du monde français Antoine Griezmann vient de fonder sa propre équipe Esport avec son frère cette semaine, voilà qu’une nouvelle grosse annonce vient secouer le monde de l’Esport. Google et l’éditeur Activision-Blizzard viennent de signer un accord permettant à YouTube Gaming de devenir l’hôte de la plupart des compétitions de l’éditeur. Call of Duty, Overwatch, ou encore Hearthstone, toutes les compétitions officielles seront diffusées sur YouTube Gaming désormais.

Activision Blizzard eSports sur YouTube Gaming

Alors que le contrat entre Activision-Blizzard et Twitch vient juste de se terminer, Google n’a pas perdu de temps. Voilà qu’un nouveau partenariat est réalisé pour Activision, mais cette fois avec YouTube Gaming, la principale plateforme de streaming concurrente à Twitch. Ainsi, à partir de maintenant, la diffusion de toutes les compétitions de Hearthstone, mais aussi de Call of Duty Modern Warfare, des prochains Call of Duty, d’Overwatch et surtout du très attendu Overwatch 2 seront en exclusivité mondiale sur YouTube Gaming. À l’exception de la Chine qui utilise ses propres services de diffusion.

La nouvelle saison de la Ligue Call of Duty a commencé cette semaine. Le mois prochain, ce sera la reprise de la ligue Overwatch. Si l’on se doute que les raisons financières sont les principales raisons de ce partenariat, Activision-Blizzard annonce que les outils d’analyses, de la faible empreinte écologique, et les systèmes d’IA de Google ont été des facteurs importants dans cette décision.

C’est une année passionnante qui s’annonce pour Activision-Blizzard eSports, alors que nous nous dirigeons vers la saison inaugurale de la ligue Call of Duty et notre toute première saison de homestands (matchs à domicile pour chaque équipe) pour la ligue d’Overwatch […] Notre mission est d’offrir un divertissement compétitif de haute qualité que nos fans peuvent suivre à l’échelle mondiale, en direct ou à la demande. […] Ce partenariat nous aidera à tenir cette promesse à de nouveaux niveaux, en combinant nos communautés passionnées de fans et de joueurs avec la puissante plate-forme de contenu qu’est YouTube.

Pete Vlastelica, Directeur de la branche Activision-Blizzard eSport.

Avec plus de 200 millions de joueurs par jour regardant plus de 50 milliards d’heures de contenu de jeu par an, YouTube offre, aux joueurs et à leurs fans, la plate-forme de jeu vidéo la plus populaire au monde. La ligue Overwatch League et la ligue Call of Duty sont les exemples par excellence du contenu e-sport de classe mondiale.

Ryan Wyatt, responsable gaming chez YouTube.