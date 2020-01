Le champion du monde de football Antoine Griezmann vient de fonder son équipe eSport

Alors que l’industrie du jeu vidéo vient d’entrer dans une année qui s’annonce historique avec l’arrivée de deux nouvelles consoles de nouvelle génération. L’industrie de l’Esport continue son bout de chemin et continue lui aussi à brasser des millions de dollars et d’attirer de plus en plus de marques et de personnalités. Derniers exemples en date, l’arrivée de Ford dans l’Esport l’été dernier, avec un certain Donald Reignoux en tant que capitaine. Nous pouvons citer également la marque Yamaha qui se lançait l’année dernière. Parmi les célébrités, Will Smith investissait pas moins de 46 millions de dollars dans l’Esport en 2019. Aujourd’hui, c’est le champion du monde de football Antoine Griezmann qui annonce la création de son équipe Esport avec son frère Théo. Avec « Grizi Esport », l’idée sera de relever de nouveaux défis !

Grizi Esport, l’équipe des frères Grizmann

Antoine Griezmann ne s’est jamais caché d’être un grand passionné de jeux vidéo. Que ce soit lors d’interview, ou lors de reportages, il n’était pas rare que le footballeur parle de jeux vidéo où que l’on puisse voir ce dernier y jouer. Même sur le terrain, le champion du monde ne pouvait pas s’empêcher de célébrer ses buts avec quelques danses du célèbre jeu Fortnite. Alors, est-ce réellement surprenant de découvrir « Grizou » se lancer dans une nouvelle aventure avec son frère Théo ?

Grizi Esport est une nouvelle petite structure dont les objectifs ne sont pas encore connus. Cependant, Théo Griezmann devrait se charger de la gestion de la structure, tandis qu’Antoine, actuellement joueur du FC Barcelone devrait superviser le tout et participer aux décisions importantes.

Pour le moment, l’équipe est à la recherche de nouveaux talents lors de séances de recrutement qui semblent avoir déjà un gros succès si l’on en croit un tweet du 22 janvier. L’équipe devrait principalement se concentrer sur cinq jeux à savoir :

FIFA 20

Fortnite

League of Legends

Counter Strike : Global Offensive

Rainbow Six Siege

Si vous pensez être un nouveau talent sur l’un des jeux suivants, n’hésitez plus ! Les frères Griezmann sont à la recherche de candidats ! Pour cela, il suffit simplement d’envoyer un CV et une candidature formalisée à contact@griziesport.com.