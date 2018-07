YouTube : le mode nuit débarque enfin sur Android

Après plusieurs mois d’attente, YouTube déploie finalement le mode nuit sur son application Android. De quoi protéger ses yeux lors d’une session binge-watching nocturne.

Le dimanche 29 juillet, plusieurs utilisateurs d’Android ont commencé à signaler sur Reddit que le mode nuit était automatiquement appliqué à leur application dès l’ouverture de celle-ci. La nouveauté était accompagnée d’une pop-up expliquant que le mode nuit était désormais disponible et qu’ils pouvaient désactiver l’option dans leurs préférences s’ils le souhaitaient. Contrairement à d’autres plateformes, YouTube a fait le choix de la couleur gris foncé plutôt que du noir classique.

Android rattrape son retard sur iOS et la version web

Cela fait plusieurs mois que cette fonctionnalité était attendue par les utilisateurs d’Android, là où les propriétaires d’un iPhone pouvaient profiter du mode nuit depuis le mois de mars. Outre iOS, la version web embarque également cette option depuis plusieurs mois. De fait, seuls les utilisateurs d’Android, OS pourtant développé par le propriétaire de YouTube (Google), ne pouvaient pas changer de mode. Comme le précise 9To5Google, l’attente ne devrait plus être longue et l’option devrait être accessible à tous les utilisateurs d’Android dans les jours à venir.

Pour activer le mode nuit, il faudra se rendre dans les paramètres, puis cliquer sur Général afin de trouver la ligne correspondante à la fonctionnalité. Celle-ci se trouve sous l’option « Me rappeler de faire une pause ».

Testé depuis le mois de mai, le mode Incognito a également fait son arrivée sur la plateforme de vidéos il y a quelques jours. Pour rappel, celui-ci permet de ne pas prendre en compte l’historique des recherches et des vidéos visionnées. Lorsque celui-ci est activé, l’utilisateur ne peut plus accéder, logiquement, à ses abonnements, sa bibliothèque et sa boîte de réception.