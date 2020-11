YouTube muscle sa lutte contre la désinformation liée aux vaccins

La pandémie de covid-19 a produit un effet de sidération chez chacun d’entre nous. À la faveur de la crise sanitaire, nos vies ont été profondément impacté et on ne mesure pas encore tous les effets de cette crise. Ce phénomène très déstabilisant est propice à faire naître de nombreuses théories complotistes et c’est d’ailleurs ce qu’on observe depuis le début. Ainsi, dès le mois de mars, certaines internautes ont établi un lien entre le covid-19 et la 5G, ce qui a eu des conséquences dans la vie réelle avec des attaques sur des pilonnes relevées au Royaume-Uni.

YouTube est souvent épinglé pour sa politique de modération

Le succès du documentaire complotiste Hold-up est aussi là pour nous alerter. Bourré de contre-vérités, il aurait pourtant déjà été vu plus de trois millions de fois. Avec l’arrivée possible d’un vaccin contre le coronavirus, les fausses informations se multiplient également, ce thème étant par nature très clivant.

YouTube a justement décidé d’agir à ce sujet. De nombreuses personnes s’informent en effet via la plateforme et son rôle dans la diffusion de la désinformation est régulièrement pointé du doigt. Cette fois, le site veut anticiper les problèmes et a décidé d’ajouter des panneaux d’informations sur toutes les vidéos qui parlent de vaccination contre le covid-19. La fonctionnalité est déjà disponible chez certains utilisateurs américains. Ils sont incités à « se renseigner sur les progès de la vaccination ». On les renvoie pour cela vers des sources faisant autorité telles que l’OMS ou la CDC, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies.

Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes. Ces derniers temps, YouTube a justement fait l’objet de critiques pour sa politique de modération jugée trop laxiste. La plateforme a notamment refusé de supprimer une vidéo de la chaîne américaine pro-Trump One America News Network (OANN), qui annonçait, à tort, l’élection de Donald Trump.

Pour sa défense, le site a indiqué : « En moyenne, 88% des vidéos des 10 premiers résultats aux États-Unis proviennent de sources sérieuses lorsque les gens recherchent du contenu lié aux élections. » La publication a aussi été démonétisée, étiquetée, et elle n’est pas recommandée aux visiteurs.