YouTube représenterait 37% du trafic mondial internet sur mobile

Un nouveau rapport vient de dresser un petit panorama des utilisations que les mobinautes font de leur smartphone une fois sur le web. Sans surprise ce sont des grands noms que l’on retrouve, comme YouTube, Facebook, WhatsApp, Snapchat ou Netflix par exemple… reste que la plateforme vidéo de Google truste une bonne partie du trafic mondial.

YouTube serait responsable de 37% du trafic mondial internet sur mobile

Comme on peut le voir immédiatement sur cette infographie, YouTube représente 37%. Il est vrai que la plupart d’entre nous regardons des dizaines de vidéos chaque jour sur YouTube, ce qui explique assez facilement cette part si importante de la bande passante.

Juste derrière lui et très loin, se trouve Facebook. en effet, même si on a l’impression d’y passer toute sa journée ou de voir que nos amis sont systématiquement suspendus au « like », cela ne représenterait que 8,4% du trafic internet mobile, suivi de Snapchat avec 8,3 %. On comprend d’ailleurs aussi avec ces deux chiffres pourquoi le réseau social de Mark Zuckerberg marche autant dans les talons du petit fantôme jaune, il s’agit d’un sérieux concurrent sur mobile.

Pour le reste du trafic web mondiale sur mobile, on retrouve Instagram avec 5,7%, la navigation sur internet avec 4,6%, WhatsApp avec 3,7%, Facebook vidéo avec 2,5%, Netflix (2,4%), l’App Store (2,1%), le Play Store (1,9%) et si vous êtes bon en arithmétique, vous vous êtes aperçu que le compte n’y est pas ! Il manque en effet 23,4% d’utilisation du trafic internet mobile, que l’infographie range derrière un vague « autres »… On peut imaginer connaissant les habitudes des internautes, qu’une large partie de cet « autres » signifie en réalité « porno »…

Source