YouTube Rewind : quelles sont les vidéos les plus populaires de 2019 ?

Alors que la plupart des grandes entreprises préparent leur bilan de l’année 2019, le prochain YouTube Rewind ne devrait pas tarder. L’année dernière cette vidéo récapitulative avait été largement rejetée par les utilisateurs de la plateforme. En effet, si cette vidéo compte plus de 180 millions de vues, elle a également été dislikée par plus de 17 millions de personnes pour seulement 2,6 millions de like.

Côté créateurs de contenu, la vidéo n’a été très appréciée non plus puisqu’il manque de grands noms au casting comme PewDiePie, ou Logan Paul (dont l’absence est plus compréhensible). Avant la publication de la vidéo YouTube Rewind 2019, la plateforme de vidéo vient de présenter le classement des vidéos et vidéastes qui ont marqué cette année 2019. Sans surprise on retrouve toujours l’intemporel PiewDiePie, mais cette année il devra se contenter de la seconde place pour la vidéo la plus likée, puisque Mr Beast a réussi son pari en réalisant la vidéo suivante : Make This Video The Most Liked Video On Youtube.

La vidéo de Mr Beast affiche un ratio incroyable puisqu’elle a été vu 40 millions de fois tout en ayant 11 millions de likes. PiewDiePie et sa célèbre vidéo de mariage arrive juste derrière Mr Beast avec 4,7 millions de likes. Côté musique, Daddy Yankee & Snow avec « Con Calma » restent les plus populaires, mais « Old Town Road » de Lil’ Nas X, que Shawn Mendes et Camilla Cabello avec « Señorita » suivent de près.

5 vidéos YouTube les plus aimées en 2019

MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube PewDiePie – Marzia & Felix – Wedding 19.08.2019 whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

5 clips les plus vus sur YouTube en 2019

Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial) ROSALÍA, J Balvin – Con Altura (Official Video) ft. El Guincho Anuel AA, KAROL G – SecretoAnuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin – China (Video Oficial) Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny – No Me Conoce (Remix) Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

5 clips les plus aimés sur YouTube en 2019

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita BTS – Boy With Luv BLACKPINK – Kill This Love Billie Eilish – Bad Guy Lil Nas X – Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus)

5 des jeux vidéo les plus populaires sur YouTube en 2019

Minecraft Fortnite Grand Theft Auto Garena Free Fire Roblox