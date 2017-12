YouTube : le top 10 des vidéos les plus vues sur Youtube en 2017

YouTube a dévoilé son palmarès des vidéos les plus vues en France et dans le monde. Un classement incontournable pour briller lors des fêtes de fin d’année !

Quelle est la vidéo la plus vue en 2017 sur YouTube ?

Outre la recherche du cadeau de Noël idéal, le mois de décembre est l’occasion de faire son bilan de l’année écoulée et de se poser la question ultime : quelle est la vidéo la plus vue en 2017 sur YouTube ?

D’accord, personne (ou presque) ne se pose ce genre de question, mais il faut reconnaître que l’on est toujours curieux de découvrir les vidéos qui ont marqué l’année. On vous propose donc de découvrir les vidéos les plus visionnées de l’année 2017, dans le monde, mais aussi en France. Comme toujours, YouTube propose un classement hors clips musicaux et un classement des clips musicaux.

Top 10 des vidéos les plus populaires en 2017 (hors clips musicaux)

On débute avec les 10 vidéos les plus populaires de l’année 2017 sur le service de streaming de Google et… un chanteur en costume d’huître. Les images proviennent d’une émission de télévision thaïlandaise et la vidéo a été visionnée plus de 188 millions de fois.

À la deuxième place, c’est une vidéo de Kyle Hanagami qui s’est démarquée. On y découvre une chorégraphie des danseurs et danseuses de Kyle Hanagami sur le titre Shape of You d’Ed Sheeran. Elle compile plus de 122 millions de vues et 1 million de likes.

Le podium est complété par une vidéo de la chaîne Dude Perfect. Pour rappel, Dude Perfect réunit cinq amis (les frères Coby & Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones, Tyler Toney) mordus de basket et figure également dans le classement des youtubeurs les mieux payés en 2017.

On vous laisse découvrir l’ensemble du top 10. À noter que nous évoquons ici les vidéos hors clips musicaux.

Si le chanteur en costume d’huître s’est offert la première place des vidéos hors clips musicaux, il figure très loin derrière la chanson Despacito en termes de vues. Le clip de Luis Fonsi, publié sur YouTube début janvier, a été vu plus de 4,4 milliards de fois et se classe sans surprise à la première place des clips musicaux les plus vus en 2017.

Un chiffre impressionnant pour la chanson événement de l’année 2017. Comme nous l’expliquions il y a quelques semaines sur Presse-citron, Despacito est en train de battre tous les records. Le titre est déjà la chanson la plus écoutée de l’histoire du streaming musical, mais aussi la plus vue de tous les temps sur YouTube depuis le mois d’août.

Ed Sheeran s’empare de la deuxième place avec Shape of You avec plus de 2,8 milliards de vus tandis que le titre « Mi Gente » de J Balvin et Willy William se classe troisième avec 1,4 milliard de vus.

Voici le top 10 des clips musicaux les plus vus de l’année 2017 :

Et en France ?

Après le monde, il est temps de s’intéresser aux vidéos et clips les plus populaires en France en 2017. On retrouve de nombreux youtubeurs dans ce top 10 et c’est Squeezie qui prend la première place avec sa vidéo OVERWATCH RAP BATTLE (26,5 millions de vues). À la deuxième place, on retrouve la blague phénomène « Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? » avec 8,5 millions de vues.

Cyprien s’empare de la troisième place avec sa vidéo LES VIEUX ET LA TECHNOLOGIE 2 (11,9 millions de vues). Vous aurez noté que le classement établit par YouTube ne tient pas uniquement compte des vues, c’est pour cette raison que la vidéo de Cyprien et derrière la blague phénomène de l’été.

Voici le reste du top 10 avec des youtubeurs comme Norman ou Mister V, mais aussi Jordan Rondelli alias YouTunes qui a marqué l’année avec sa parodie de Despacito.

Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2017 (hors clips musicaux) :

Du côté des clips musicaux, Lartiste avec son titre Chocolat, enregistré avec Awa Imani, figure à la première place. Il a été vu par plus de 242 millions de personnes dans le monde.

La France n’a pas été épargnée par le phénomène Luis Fonsi et son titre Despacito (feat. Daddy Yankee), il se classe deuxième (4,4 milliards de vues dans le monde).

Ed Sheeran est lui aussi présent avec Shape of You et prend la troisième place, juste devant Niska et son titre Réseaux et Les Menottes (Tching Tchang Tchong) du rappeur L’Algérino.

Les rappeurs sont d’ailleurs bien représentés puisqu’on retrouve également dans ce classement Kaaris avec Tchoin, Soprano avec Roule, Tout l’monde s’en fout de Sofiane et JuL avec Ma Jolie. Enfin, Jason Derulon et son titre Swalla, enregistré avec Nicki Minak et Ty Dolla $ign, est le dixième clip musical le plus vu de l’année 2017

Top 10 des clips musicaux les plus vus en France en 2017 :