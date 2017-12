Quels sont les youtubeurs les mieux payés en 2017 ?

Le magazine Forbes a dévoilé la liste des dix youtubeurs les mieux payés au monde. Ces derniers cumulent 108 millions de revenus en 2017 et c’est Daniel Middleton (DanTDM), célèbre pour ses vidéos liés au jeu Minecraft qui s’empare de la première place. Felix Kjellberg, mieux connu sous le nom de PewDiePie n’a donc pas réussi la passe de trois et a même fortement reculé.

2017 touche à sa fin et pendant que Mariah Carey fait, comme chaque année à cette période, grimper le nombre de vues de son tube All I Want For Christmas Is You, chacun y va de son bilan de l’année écoulée. Des rétrospectives, comme c’est le cas avec Spotify, et des top 10 comme nous le propose Netflix ou Forbes.

Le célèbre magazine a en effet décidé de s’intéresser aux youtubeurs les mieux payés au monde. Un rendez-vous depuis 2015 qui permet de se faire une idée de l’impact de YouTube et des vidéastes web.

Cette année, les « les dix youtubeurs les mieux payés de la planète cumulent 108 millions d’euros du 1er juin 2016, au 1er juin 2017, net de charges et d’impôts » comme le précise Forbes.fr. Sur son site, le magazine explique que ces chiffres proviennent de « YouTube, Social Blade et Captiv8, ainsi que d’entretiens avec des agents, des managers, des publicitaires, des producteurs et des avocats ».

Enfin, on apprend que ce montant (108 millions) représente une hausse de 80% par rapport aux 60 millions d’euros de l’année passée.

DanTDM s’empare de la 1ere place, PewDiePie « seulement » sixième

À la première place, on retrouve le Britannique Daniel Middleton, mieux connu sous le nom de DanTDM sur la plateforme vidéo de Google. Ce dernier est célèbre pour ses vidéos autour du jeu Minecraft et a gagné près de 14 millions d’euros, un record pour le magazine Forbes depuis que le classement existe (2015).

Evan Fond, alias VanossGaming, se classe deuxième et a empoché 13 millions d’euros en 2017. Comme DanTDM, ce youtubeur Canadien publie de nombreuses vidéos en lien avec les jeux vidéos et revendique plus de 21 millions d’abonnés et 8 milliards de vues sur sa chaîne YouTube.

Dude Perfect, une chaîne YouTube qui réunit cinq amis (les frères Coby & Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones, Tyler Toney) mordus de basket figure à la troisième place. Ils ont gagné près de 12 millions d’euros.

Grand absent du podium, PewDiePie occupe la sixième place. Le suédois (Felix Kjellberg) affiche des chiffres impressionnants (58 millions d’abonnés et plus de 16 milliards de vues), mais il a vécu une année 2017 compliquée. Le Wall Street Journal avait révélé en début d’année que plusieurs vidéos de PewDiePie contenaient des images nazies ou des références antisémites.

Une affaire qui a eu des répercussions importantes. Google a notamment décidé de retirer le youtubeur de son programme Google Preferred. PewDiePie a également perdu un contrat avec une filiale de Disney.

On notera dans ce top 10 l’arrivée en force de Ryan, un jeune youtubeur de 6 ans qui a gagné plus de 9 millions d’euros cette année. Le jeune garçon a accumulé plus de 8 milliards de vues en un an sur sa chaîne Ryan ToysReview.

Il y a un an, nous avions déjà évoqué sur Presse-citron ce youtubeur « en train d’éclipser PewDiePie et Justin Bieber ».

Le top 10 des youtubeurs les mieux payés en 2017

1 – Daniel Middleton (DanTDM) – 16,5 millions de dollars (14 millions d’euros)

2 – Evan Fong (VanossGaming) – 15,5 millions de dollars (13,1 millions d’euros)

3 – Dude Perfect – 14 millions de dollars (11,8 millions d’euros)

4 – Mark Fischbach (Markiplier) – 12,5 millions de dollars (10,6 millions d’euros)

5 – Logan Paul – 12,5 millions de dollars (10,6 millions d’euros)

6 – Felix Kjellberg (PewDiePie) – 12 millions de dollars (10,2 millions d’euros)

7 – Jake Paul – 11,5 millions de dollars (9,8 millions d’euros)

8 – Smosh – 11 millions de dollars (9,3 millions d’euros)

9 – Ryan ToysReview – 11 millions de dollars (9,3 millions d’euros)

10 – Lilly Singh (IISuperwomanII) – 10,5 millions de dollars (9 millions d’euros)

(Source : Forbes.fr)