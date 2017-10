Despacito dépasse les 4 milliards de vues sur YouTube

Le clip Despacito continue de battre des records ! La chanson interprétée par Luis Fonsi et Daddy Yankee vient de passer le cap des 4 milliards de vues sur YouTube.

Chanson événement de l’année 2017, Despacito est en train de battre tous les records. Le titre était déjà la chanson la plus écoutée de l’histoire du streaming musical, mais aussi la plus vue de tous les temps sur YouTube depuis le mois d’août.

Une ascension fulgurante pour un morceau sorti en début d’année qui a dépassé en quelques mois à peine See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth et l’inoubliable Psy avec Gangnam Style.

Despacito dépasse les 4 milliards de vues

Trois mois plus tard, les 3 milliards de vues sont déjà loin pour Despacito puisque le clip vient de dépasser les 4 milliards de vues sur YouTube. De quoi asseoir un peu plus la popularité de ce tube reggaeton et confirmer son statut de numéro sur YouTube.

Juste derrière Luis Fonsi et Daddy Yankee, on retrouve toujours le titre See You Again. Sortie en 2015 pour accompagner le film Fast and Furious 7 et perçu comme un hommage à l’acteur Paul Walker, le titre de Wiz Khalifa et Charlie Puth a dépassé les 3 milliards de vues (3,1 milliards de vues).

À la troisième place, on retrouve Psy et Gangnam Style avec près de 3 milliards de vues (2,9 milliards). Le clip du chanteur sud-coréen a longtemps été numéro un et a marqué l’histoire de YouTube en étant la première vidéo à dépasser le milliard de vues et à atteindre les 2 milliards.

Le top 5 est complété par le Canadien Justin Bieber et son titre Sorry (2,79 milliards de vues) et le duo Mark Ronson et Bruno Mars avec Uptown Funk (2,70 milliards de vues).

À noter que si Despacito n’en finit plus de battre des records, le quartier de La Perla où a été tourné le clip vidéo a été ravagé par l’ouragan Maria. L’île de Porto Rico a été particulièrement touchée par le passage de l’ouragan Maria. Selon Europe 1, le dernier bilan fait état de 44 morts sur l’île et « près de 6 000 personnes dorment toujours dans des abris temporaires trois semaines après le passage de l’ouragan ».

Top 5 des vidéos les plus vues sur YouTube :

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2. Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth

3. Psy – Gangnam Style

4. Justin Bieber – Sorry

5. Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars