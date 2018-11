YouTube vous permet d’enchaîner les pubs pour avoir moins d’interruptions

A moins que vous ne vous abonniez à son offre premium, YouTube vous affichera des publicités. C’est un élément essentiel du modèle économique de la plateforme, qui permet aux créateurs de se rémunérer.

Et à défaut d’afficher moins de publicités, YouTube va lancer une fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur d’avoir plus de contrôle sur la façon dont ces publicités sont affichées.

« Notre récente étude sur l’expérience utilisateur suggère que, outre des facteurs tels que la longueur des annonces, les téléspectateurs sont très sensibles à la fréquence des interruptions de publicité, en particulier lors de séances de visualisation plus longues. Grâce à cette recherche, nous avons également appris que moins d’interruptions sont corrélées à de meilleures statistiques sur les utilisateurs, notamment moins d’abandons de contenu et des taux plus élevés de visualisation des annonces », explique Khushbu Rathi, product manager des publicités YouTube.

En substance, YouTube c’est mieux quand il y a moins d’interruptions publicitaires.

Moins d’interruptions, si vous n’êtes pas pressé

La solution, c’est une fonctionnalité baptisée « ad pods », deux annonces superposées mais qui permettent à l’utilisateur de passer directement au contenu si la publicité ne lui convient pas.

Sur la capture d’écran ci-dessous, YouTube propose ainsi à l’utilisateur de voir deux publicités « maintenant » pour en voir « moins plus tard ». En acceptant cela, l’utilisateur aura 40 % d’interruptions en moins durant sa session.

« Cette nouvelle expérience, lancée cette année sur ordinateur de bureau puis sur les écrans de télévision et mobile, vise à répondre aux préférences des utilisateurs tout en continuant d’aider les annonceurs à se connecter avec leurs audiences les plus importantes », indique Khushbu Rathi.