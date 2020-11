Yubo veut poursuivre sa croissance et lève 40 millions d’euros

Cinq ans après son lancement, Yubo veut continuer de grandir. Le réseau social français, qui compte 40 millions d’utilisateurs, vient d’annoncer avoir levé 40 millions d’euros auprès de ses partenaires existants tels que Idinvest Partners, Iris Capital, Alven et Sweet Capital. Gaia Capital Partners a de son côté choisi d’investir dans l’entreprise.

Alors qu’elle a déjà convaincu de nombreux utilisateurs aux États-Unis, en Amérique Latine au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France, la startup tricolore aimerait désormais s’étendre vers l’Asie et notamment au Japon ou en Corée du Sud. L’idée est aussi d’embaucher et la compagnie compte actuellement 30 employés basés à Paris, Londres et Jacksonville, ce qui est plutôt faible compte tenu de son impact grandissant. Elle s’apprête donc à ouvrir un nouveau bureau à New York.

L’engagement des utilisateurs est en très forte augmentation

Pour rappel, Yubo diffère beaucoup des plateformes les plus célèbres. Ciblant des utilisateurs de moins de 25 ans, il se présente comme un réseau social pour se faire des amis. Vous pouvez donc visionner des diffusions en direct et échanger avec les membres selon vos affinités, vos passions ou votre zone géographique.

Alors que des applications comme TikTok ou Instagram génèrent des phénomènes de starification où des millions de personnes sont spectatrices d’une poignée d’influenceurs, Yubo espère au contraire que tout le monde prendra part aux échanges et sera lui même acteur.

Cela semble porter ses fruits puisque la plateforme est passée de 25 millions d’utilisateurs enregistrés fin 2019 à 40 millions aujourd’hui. L’engagement explose lui aussi et le nombre d’heures passées dans les salles en direct a progressé de 400 % en un an selon TechCrunch.

Le modèle économique est lui aussi atypique puisqu’il ne repose pas sur la publicité. Les revenus proviennent des dépenses effectués par les membres qui souhaitent obtenir de meilleures fonctionnalités. Cela devrait permettre à Yubo de générer 20 millions de dollars de revenus cette année, soit le double de l’an passé.