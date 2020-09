Zalando annonce le lancement d’un service identique à Vinted

Si ces dernières années ont été rythmées par la cadence de la « fast fashion », et son renouvellement très rapide de vêtements proposés à la vente, la tendance est désormais à la « slow fashion ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concept complètement opposé à la « fast fashion ». La « slow fashion » prône une fabrication respectueuse de l’environnement, des animaux et des personnes qui travaillent sur la chaîne de production. Dans cette mouvance, plusieurs marques ont pris la décision de réadapter leur production, et de nouveaux services ont même émergé.

Vous connaissez très certainement Vinted, une application qui permet de mettre en vente ou d’acheter des vêtements de seconde main. Au cours des derniers mois, Vinted a connu un succès sans précédent qui a même été jusqu’à inspirer les géants de la « fast fashion », à l’image de Zalando. Zalando est une société allemande, créée en 2008 par Rocket Internet. Le géant de la vente en ligne est désormais présent dans 17 pays européens et va complètement à l’encontre des principes de la « slow fashion »… Du moins jusqu’à aujourd’hui.

Zalando marche sur le territoire de Vinted.

En effet, Zalando vient d’annoncer sa volonté de mettre en place une plateforme de vente et d’échange d’articles de seconde main. Cette plateforme devrait embarquer un concept similaire à celui que l’on connaît grâce à Vinted, et sera dans un premier temps disponible en Allemagne. Zalando prévoit ensuite d’élargir ses activités en Espagne, puis en France, Belgique, Pays-Bas et Pologne. Riccardo Vola, directeur de Zalando pour l’Europe du Sud, a déclaré ceci : « L’intérêt pour les articles de seconde main est considérable et ne cesse de croître, particulièrement auprès des jeunes générations. Or, pour le moment, la clientèle ne bénéficie pas d’un service simple et fiable permettant de concilier facilement la vente d’articles qu’on ne souhaite plus porter, à une expérience agréable de shopping en ligne d’articles de seconde main ».

Zalando revendique plus de 34 millions de clients actifs à travers les 17 pays européens où se trouve la société. Par ailleurs, la croissance de l’entreprise est incroyable, et ce notamment grâce aux mesures de confinements liées à la pandémie de COVID-19. De son côté, Vinted connaît également une forte hausse de fréquentation pour son application, mais devrait tout de même souffrir face à la concurrence de Zalando. Néanmoins, Vinted reste pionnier dans ce secteur et ne manque pas d’idée pour propulser sa plateforme.