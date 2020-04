Zoom dévoile une mise à jour pour (encore) renforcer sa sécurité

Depuis le début du confinement total conséquent au coronavirus, les plateformes de communication en ligne ont connu une forte augmentation. C’est le cas des services professionnels, dont l’usage est parfois détourné pour un objectif personnel.

Zoom fait de la sécurité son prochain défi

En quelques semaines, l’utilisation de Zoom a explosé, en partie car l’application permet de s’appeler en vidéo et d’ajouter un très grand nombre de personnes —et ce même avec la version gratuite. Sauf que la hausse exponentielle de l’utilisation du service a amené plusieurs entités à se pencher sur la sécurité du service. Depuis quelques jours, l’ascension de Zoom est freinée par la découverte de nombreuses vulnérabilités, mais aussi du fait que l’app partageait certaines données avec Facebook —ce qu’elle a corrigé depuis.

Toutefois, Zoom a promis de faire des efforts et de se concentrer sur la sécurité de son service, ce qui donne lieu à plusieurs mises à jour. La dernière en date porte sur la suppression du numéro d’identification de la barre de titre de l’application. Jusqu’ici, il apparaissait en clair dans la fenêtre du service.

Depuis que le service a explosé, beaucoup partage des captures d’écran montrant une réunion ou un apéro en cours sur Zoom. Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait par exemple partagé une photo de ce type sur Twitter.

This morning I chaired the first ever digital Cabinet. Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 31, 2020

Et autant dire qu’il n’en faut pas plus pour que certains voient le numéro d’identification de la visioconférence et tentent de rejoindre inopinément celle-ci. Ce dernier est désormais accessible au clic sur le bouton d’information, mais il n’est plus visible directement dans la barre de titre de l’app.

En parallèle de cette mise à jour, Zoom a demandé de l’aide à l’ancien chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos. Dans un billet, celui-ci a déclaré qu’il avait répondu par l’affirmative à la demande du service, sans pour autant devenir un porte-parole ou un salarié de l’entreprise.

Some personal news… After tweeting about Zoom last week I got a call from the CEO, @ericsyuan, and we had a great chat. Happy to say that I'll be helping Zoom out as they build up their security program.https://t.co/oZEbqXdcNM — Alex Stamos (@alexstamos) April 8, 2020

Alex Stamos a aussi rappelé que Zoom était, initialement, un service de réunion d’entreprises. Désormais, la plateforme est utilisée pour faire des soirées entre amis, des cours, mais aussi des réunions entre les hauts dirigeants de plusieurs pays. Il faut donc que la sécurité du service soit à la hauteur de l’utilisation qui en est faite aujourd’hui.