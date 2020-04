Sécurité et télétravail : quelles sont les meilleures alternatives à Zoom ?

Avant tout, commençons par rappeler à quoi sert le logiciel Zoom. Disponible aussi bien en version web que sur Mac, Windows, Android ou iOS, ce service permet de passer des appels vidéo gratuitement, peu importe le nombre de personnes. Il offre aussi la possibilité d’organiser des webinaires avec plusieurs centaines de participants.

Le prix de l’abonnement varie en fonction des fonctionnalités et des limites choisies, et même si un forfait gratuit est largement suffisant pour une startup, le tarif peut atteindre plusieurs milliers d’euros par an pour un grand compte. Alors que le service a su convaincre 200 millions d’utilisateurs quotidiens depuis le début de la pandémie de COVID-19, quelles sont les meilleures alternatives à Zoom ?

Zoom a des soucis avec la vie privée

Depuis sa forte hausse de popularité en mars 2020, Zoom a été au centre de l’actualité. Plusieurs internautes & chercheurs en cybersécurité se sont aperçus que Zoom a un comportement douteux en matière de confidentialité. Et pour cause, en à peine une semaine, l’entreprise a été épinglée pour :

collecte de données,

transfert d’informations personnelles à Facebook,

outrepasser les limitations de macOS lors de l’installation,

permettre l’accès à la caméra, au microphone et au registre de l’ordinateur (potentielle porte dérobée pour un virus ou un hacker).

Sans compter que le design de l’app est un niveau au-dessous de la concurrence. L’expérience n’est pas forcement adaptée à tous, avec comme exemple le process d’onboarding digne des SAAS trop corporate pour convenir aux nouvelles générations.

Les meilleures alternatives à Zoom

Mais pas d’inquiétude, nous avons donc listé pour vous les meilleures alternatives à Zoom existantes en ce moment. Et la bonne nouvelle, c’est que la plupart sont gratuites elles aussi.

Le plus complet : Slack

Vous connaissez sûrement Discord, le chat qu’utilisent les gamers pour communiquer pendant leurs parties. Slack, c’est la même chose, mais pour les projets : associations, startups ou encore écoles l’utilisent pour discuter de manière organisée. Les échanges sont ainsi répartis en différents canaux : par exemple, un entrepreneur en créera un pour planifier les réunions de son équipe, le second pour discuter des nouvelles fonctionnalités de son app et un autre pour discuter de la levée de fonds.

Sur Slack, on peut aussi passer des appels en vidéo, joindre des documents Google Drive, discuter en privé et connecter des centaines d’extensions permettant de ne presque plus avoir à quitter la plateforme de la journée : Trello, HubSpot, Zapier… En plus, la version gratuite est très complète. Seul bémol : il faut passer à la caisse pour les visios avec trois participants ou plus (seuls les appels en duo sont gratuits).

Le plus pratique : Whereby

Pour un call immédiat de groupe ou à plusieurs, on préfère clairement Whereby : nouveau nom d’Appear.in, ce site permet de créer une salle de discussion en trois clics. Il suffit ensuite de partager le lien pour y accéder à n’importe qui, qui n’a plus qu’à cliquer dessus pour l’ouvrir dans son navigateur et participer. Rapide, efficace, fluide et surtout sans frais jusqu’à quatre interlocuteurs.

Pour les webinaires : Livestorm

Tous ceux qui utilisent Zoom afin d’organiser des webconférences le savent : il faut au moins 10 minutes avant de lancer la présentation pour que chacun réussisse à se connecter tant l’interface peut s’avérer peu intuitive. Heureusement, il existe un site bien plus fourni pour organiser des webinaires : Livestorm.

Celui-ci permet d’inscrire les participants en amont, de leur communiquer les informations importantes, de les faire participer davantage, et surtout de leur communiquer une offre spéciale à la fin de la vidéo. On peut même pré-enregistrer un diaporama à l’oral pour ne pas être présent le jour J. De plus, c’est une société française et des plugins permettent de connecter le soft à son CRM. Que demander de plus ?

Pour la sécurité : Telegram

L’application mobile par excellence pour communiquer en toute discrétion, c’est Telegram. Disponible sur la plupart des OS, son principe est simple : elle permet de discuter par message ou par appel (audio ou vidéo), le tout en chiffrant de bout en bout 100% des communications. Comme sur Snapchat, les textes peuvent même s’autodétruire.

Le concept est si populaire que des compétiteurs comme Signal ou Wickr (qui dispose aussi d’une version Pro) ont également fait leur apparition à la même période.

Jitsi Meet : l’Open Source

En ce moment, les développeurs ou autres codeurs invétérés semblent ne jurer que par Jitsi Meet. Disponibe sur le Play Store et l’App Store, cette application a l’avantage d’être open source et de ne pas limiter le nombre de participants.

La plateforme peut être connectée avec Google Chrome, Office 365, Slack et Google Calendar.

Les outsiders

Microsoft

Évidemment, comment parler de visioconférence sans évoquer Skype ? Acteur historique dans le secteur, le logiciel est un peu délaissé depuis son rachat par Microsoft, mais reste toutefois très fonctionnel et permet même d’appeler des numéros de téléphone en payant un coût supplémentaire. Une version web est également disponible depuis quelques mois.

Depuis, son éditeur, Microsoft, a choisi de concurrencer Slack et a lancé Microsoft Teams : le principe est le même, mais l’inscription y est semble-t-il plus aisée pour les habitués de la marque et le succès est au rendez-vous. Le logiciel aurait en effet déjà autant -si ce n’est plus- de membres que son homologue californien. La plupart des rendez-vous de l’équipe Presse-citron depuis le confinement pour échanger avec les acteurs du marchés se sont passés sur Microsoft Teams, qui est une vraie alternative pro à Zoom.

Facebook

Réseau social le plus puissant de la planète, Facebook est devenue au fil du temps elle aussi l’une des plateformes de messagerie les plus utilisées de la planète. Non seulement elle a racheté WhatsApp, mais elle a aussi inclus les appels de groupe en vidéo sur Instagram après avoir là aussi acquis la société. Notons tout de même qu’il existe une version business WhatsApp.

Toujours chez Mark Zuckerberg, la nouvelle offre de Workplace regroupe enfin en un seul et même outil un savant mélange entre les groupes, la diffusion de live et les échanges privés de Messenger (ce dernier disposant maintenant d’un client pour macOS).

Google

Autre membre des GAFAM à avoir attaqué le secteur du télétravail : Alphabet. Propriétaire d’Android et de Google, la firme ne pouvait pas passer à côté de cette aubaine et a tant bien que mal lancé Hangouts après l’échec de nombreuses autres idées comme Talk. Ce chat dispose aussi d’une version professionnelle, Meet.

Par ailleurs, une énième tentative de percer sur ce marché a vu l’arrivée de Duo. L’application fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS, mais vise un usage plus personnel. Néanmoins, son ergonomie Material et sa compatibilité avec la plupart des modèles de smartphones en font aussi une bonne alternative à Zoom.

Apple

Dernière solution capable de remplacer Zoom : FaceTime. Installée d’office sur tous les Mac, iPhone, iPad et iPod Touch, cette application permet là aussi d’appeler rapidement un correspondant (ou plusieurs), si tant est que celui-ci soit aussi équipé d’un produit pommé. C’est d’ailleurs la solution la plus pratique pour tous ceux qui sont adeptes de l’écosystème Apple.

Quelle est la meilleur alternative à Zoom ?

Pour un appel vidéo entre proches : FaceTime, Duo, Messenger, WhatsApp, Instagram, Skype ou Snapchat

Pour un appel vidéo avec des clients : Whereby ou Hangouts Meet

Entre utilisateurs d’iOS : FaceTime

Pour parler de sujets sensibles : Telegram, Signal ou Wickr

Pour les appels vidéo professionnels : Slack, Teams, Facebook Workplace ou WhatsApp Business

Pour les tech : Jitsi Meet

Pour les webinaires : Livestorm

Bonus : Loom

Une sympathique extension pour Google Chrome, Loom, permet de démarrer et de terminer un enregistrement de votre écran d’ordinateur en moins d’une seconde. L’outil fonctionne aussi en natif sur Mac ou Windows, et permet ensuite de partager directement la vidéo capturée dans un channel Slack ou via un lien unique.

Pour expliquer à quelqu’un comment utiliser la fonctionnalité d’un site web ou simplement présenter un document en restant sous la couette tout en répondant dans la minute, c’est l’alternative à Zoom préférée des geeks et des fondateurs early stage.