ZTE Axon 20 5G : la caméra frontale sous l’écran n’était peut-être pas une si bonne idée…

Cela fait quelques années maintenant que les constructeurs de smartphones cherchent à optimiser le ratio d’affichage. Pour cela, ces derniers ont notamment réduit les bordures des smartphones, sans oublier l’arrivée il y a quelques années de la désormais célèbre encoche, qui a pris plusieurs formes. Certains ont également dissimulé la caméra frontale (via un système pop-up), et d’autres, comme ZTE, ont fait le choix de cacher la caméra sous l’écran. C’est le cas du tout nouveau smartphone Axon 20 5G de la marque.

ZTE Axon 20 5G : la fausse bonne idée ?

Un smartphone qui est déjà passé entre les mains du magazine The Verge. Evidemment, outre les spécifications techniques du smartphone ou encore sa compatibilité 5G, c’est sa caméra frontale sous l’écran qui attire toutes les curiosités. En effet, si les capteurs d’empreintes sous l’écran sont désormais légion, le fait de dissimuler la caméra sous ce même écran est une grande première.

En théorie, les avantages sont nombreux, mais dans les faits, la réalité est un peu moins glorieuse… En effet, il faut savoir que cette intégration est assez visible, avec un petit bloc carré assez disgracieux au sommet de l’écran. C’est d’autant plus visible lorsque l’écran affiche une image claire.

Mais le vrai souci provient de la qualité des clichés réalisés avec ce même capteur. En effet, malgré ses 32 mégapixels, le capteur frontal du ZTE Axon 20 5G a bien du mal à réaliser des selfies de bonne qualité, et affiche beaucoup de bruit, tout en oubliant de nombreux détails. Comme l’illustre The Verge, on est très (très) loin de la qualité d’un Google Pixel 5…

Rappelons que le smartphone milieu de gamme ZTE Axon 20 5G est disponible dans plusieurs pays européens, dont la France, dont le prix est de 449 euros. Il n’y a qu’une seule variante, avec une mémoire RAM de 8 Go et un stockage interne de 128 Go.