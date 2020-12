ZTE Axon 20 5G : le premier smartphone avec caméra frontale invisible coûte 449 euros

Lorsque les fabricants de smartphones ont commencé à adopter les écrans « borderless », ceux-ci ont dû trouver un nouvel emplacement pour les caméras frontales. La plupart des modèles ont une encoche façon iPhone X ou bien une bulle pour la caméra frontale. Quelques modèles utilisent également des dispositifs mécaniques qui font apparaître la caméra frontale de la tranche lorsqu’on en a besoin.

Mais aujourd’hui, une nouvelle technologie est disponible. Et celle-ci permettra aux constructeurs de proposer des smartphones dont les écrans n’ont presque pas de bordures, mais qui n’ont ni encoche, ni bulle, ni mécanisme pop-up.

En effet, grâce à cette nouvelle technologie, il est possible de cacher la caméra frontale sous l’écran. Et cette année, la marque chinoise ZTE se distingue en commercialisant le premier smartphone profitant de cette innovation.

Un smartphone qui coûte 449 euros

Ce modèle, le ZTE Axon 20 5G, avait déjà été dévoilé il y a plusieurs mois. Et aujourd’hui, celui-ci est enfin disponible sur le marché, commercialisé par ZTE sur son site.

Néanmoins, le constructeur indique qu’il s’agit d’une édition limitée. Et par ailleurs, pour acheter celui-ci, il faudra d’abord s’inscrire sur un formulaire pour obtenir un code d’invitation.

En substance, pour ce modèle un peu particulier, ZTE semble adopter une stratégie différente des campagnes marketing traditionnelles, s’inspirant peut-être un peu des stratégies adoptées par les marques comme OnePlus ou Xiaomi à leurs débuts.

Le ZTE Axon 20 5G est disponible dans plusieurs pays européens, dont la France. Et son prix est de 449 euros. Il n’y a qu’une seule variante, avec une mémoire RAM de 8 Go et un stockage interne de 129 Go.

Le ZTE Axon 20 5G n’est pas un smartphone haut de gamme, mais plutôt un milieu de gamme qui utilise le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm. Son écran, de type OLED, a une diagonale 6,92 pouces, et affiche une résolution FHD+.

Sur le dos, il y a un ensemble de quatre caméras : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur, et un autre capteur de 2 mégapixels pour les macros. En façade, la caméra frontale (invisible) est un capteur de 32 mégapixels.

Une nouveauté pour le marché des smartphones

Pour proposer cette caméra invisible, ZTE utilise une puce indépendante qui synchronise la caméra et l’écran. Mais ce n’est pas tout. La partie de l’écran qui cache la caméra frontale a aussi un arrangement des pixels spécial. « Il y a un nombre de pixels beaucoup plus faible dans la petite section située au-dessus de la caméra pour aider à la transparence », indique ZTE.

Et enfin, la marque chinoise utilise également des algorithmes pour optimiser les images. « Comme il y a des couches supplémentaires sur l’appareil photo par rapport à ce qu’il serait généralement, il y aurait toujours le problème des images floues. Le logiciel AI aide à atténuer ce problème en s’assurant que la caméra est correctement mise au point », indique le constructeur.

En tout cas, sachez que d’autres marques devraient prochainement lancer des modèles utilisant une technologie similaire. Oppo, par exemple, est aussi intéressé par cette innovation. Et Xiaomi a déjà annoncé qu’il commencera à produire en masse des smartphones avec des caméras frontales invisibles en 2021.