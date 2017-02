Atari est de retour avec une montre connectée orientée gaming

Atari vient de lancer un nouveau KickStarter portant sur le Gameband Atari Edition, une montre connectée orientée gaming.

Atari a eu de belles années, c’est indéniable, mais la marque s’est un peu essoufflée depuis le début des années 90. Elle est même complètement tombée en désuétude.

Après de multiples rachats, l’entreprise a fini par déposer le bilan en 2013… pour renaître ensuite de ses cendres, sous la forme d’une nouvelle entité.

Atari est de retour, avec une montre connectée

Bien décidé à revenir dans la partie, Atari a donc lancé une nouvelle campagne de financement participatif sur KickStarter, une campagne visant un produit assez insolite.

Le Gameband Atari Edition (à vos souhaits) ressemble en effet à une montre connectée. Développée en partenariat avec l’entreprise Gameband, elle est entièrement pensée pour les rétrogamers et elle leur permettra ainsi de replonger corps et âme dans les grands classiques de leur enfance.

La montre embarque en effet plusieurs titres issus des années 70 ou 80. Des titres comme l’indémodable Pong par exemple, ou même le captivant Asteroids. Breakout sera aussi de la partie, de même pour Centipede ou encore Crystal Castles.

Mais la belle ne se limite pas à ce seul usage puisqu’elle sera aussi livrée avec plusieurs applications axées sur la productivité. Elle vous permettra par exemple de retrouver vos contacts ou même votre calendrier directement depuis le poignet. Mieux, la montre sera aussi équipée avec Alexa, le fameux assistant domestique développé par Amazon. L’appareil pourra en outre communiquer avec votre téléphone.

Pour la partie technique, le Gameband Atari Edition place la barre assez haut et il embarque ainsi un écran AMOLED de 1,6 pouce capable d’afficher du 320 x 320 et un Snapdragon Wear 2100 couplé à 512 Mo de RAM. L’espace de stockage atteint pour sa part les 4 Go et on a droit en plus à un accéléromètre, à un gyroscope, au WiFi 802.11 b/g/n et au Bluetooth 4.2, avec une batterie de 400 mAh et… un emplacement pour cartes micro SD.

Le prix ? Il démarre à 149 $ en early bid, pour une livraison programmée pour le mois de septembre. Plus d’infos sur la page du projet.