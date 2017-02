Blade 14 : l’ultra-portable de Razer passe à la 4K

Razer vient de lever le voile sur une nouvelle version du Blade 14. Elle risque de beaucoup plaire aux amateurs de très haute définition.

Razer est surtout connu pour ses périphériques, mais cela fait maintenant quelques années que le constructeur propose des ordinateurs à la vente.

Les Blade viennent se positionner sur un segment assez particulier. Ils s’adressent en effet avant tout aux gamers nomades. Enfin à eux, et aussi aux utilisateurs en quête de puissance.

Blade 14 : la nouvelle version est de sortie !

Comme la plupart des constructeurs du marché, Razer a pris l’habitude de renouveler régulièrement ses gammes. Il vient précisément de lever le voile sur une nouvelle version du Blade 14.

Dans la forme, rien ne change. Les lignes de la machine sont toujours aussi racées et cette dernière hérite exactement du même châssis que le modèle précédent. Extrêmement compacte, elle ne dépasse ainsi pas les 345 mm en largeur, les 235 mm en profondeur et les 18 mm en épaisseur, pour un poids compris entre 1,86 kg et 1,95 kg en fonction du modèle choisi.

Le Blade 14 se décline en effet en plusieurs modèles différents.

La version de base intègre un écran IPS de 14 pouces capable d’afficher du Full HD et donc du 1920 x 1080. Fait intéressant, Razer a eu la très bonne idée d’opter pour une dalle mate afin de réduire les reflets.

Côté processeur, elle embarque un Intel Core i7-7700HQ cadencé à 2,8 GHz, avec un mode Turbo Boost pouvant atteindre les 3,8 GHz. La puce est secondée par une Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go de mémoire dédiée) et par 16 Go de RAM en DDR4 2400 MHz. Une configuration plutôt solide.

Deux modèles au choix

Le stockage dépendra des options souscrites. Le constructeur proposera trois configurations différentes : 256 Go, 512 Go ou 1 To. Des disques SSD proposés au format PCIe M.2 bien entendu.

En plus de la webcam de deux millions de pixels, on trouve un clavier Chroma et une connectique complète. La machine embarque en effet un Thunderbolt 3 au format USB Type-C, deux ports USB 3.0 et une sortie HDMI capable de sortir de la 4K à 60 Hz. Le WiFi 802.11 ac est évidemment de la partie, de même pour le Bluetooth 4.1 et le Dolby Digital.

Les utilisateurs souhaitant aller un peu plus loin peuvent cependant opter pour le second modèle, un modèle proposant exactement la même configuration avec, en plus, un écran tactile de 14 pouces capable d’afficher de la 4K et donc du 3840 x 2160.

Le prix ? Il faudra compter 2 149 € pour le modèle de base, ou 2 699 € pour celui doté d’un écran en 4K.