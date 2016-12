Buzz : il espionne le voleur de son smartphone et en fait un film !

Anthony van der Meer, ce nom était totalement inconnu il y a encore quelques heures, mais depuis qu’il a publié une vidéo sur internet, il fait le buzz ! Baptisée Find my Phone, la vidéo est en réalité un petit film montrant le quotidien de son voleur de téléphone.

Anthony van der Meer est un étudiant néerlandais, cinéaste, qui a eu l’idée de réaliser un petit film sur la vie d’un parfait inconnu, qui n’est autre que le voleur de son smartphone, en espionnant tous ces faits et gestes. Pour ce faire, le jeune cinéaste a d’abord investi dans un HTC fonctionnant sous Android, puis a installé l’application Cerberus sur le terminal.

Il espionne la personne qui a volé son smartphone via une application et en fait un film

Pour ceux qui n’auraient jamais entendu parler de Cerberus, il s’agit d’une application permettant d’espionner son téléphone en cas de vol, on peut notamment prendre le contrôle du terminal à distance, le suivre à la trace via sa géolocalisation, et consulter photos, SMS, appels du nouvel utilisateur (le voleur). L’application Cerberus offre également la possibilité de déclencher l’appareil photo, le micro ou la caméra pour capturer des séquences.

C’est justement ce qu’a fait Anthony van der Meer, il a espionné son voleur et a pu observer sa vie et ses habitudes à travers le téléphone qu’il s’était fait voler dans le métro d’Amsterdam. La vie du voleur est sommes toutes assez banale et la police néerlandaise a indiqué suite à cette vidéo qui fait le buzz, que chaque jour, se sont 17 smartphones qui sont dérobés à Amsterdam et près de 300 uniquement aux Pays Bas. Un fléau sans cesse en augmentation, d’autant que les prix des terminaux sont relativement élevés et qu’il est assez facile de trouver des clients prêts à payer la moitié du tarif officiel, sans se poser de question, pour disposer du tout dernier téléphone de leur marque préférée.

Entre voyeurisme et espionnage, on vous laisse visionner la vidéo assez insolite Find my Phone.

Vidéo d’Anthony van der Meer

