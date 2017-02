Influenceurs et marques : cassons les clichés [Infographie]

« Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd’hui pour vous présenter un produit qui a changé ma vie. Tous les codes promo sont en barre d’info. »

Sur cette photo, la youtubeuse Sissy Mua imite non sans humour les influenceurs qui font des partenariats, déclarent avoir trouvé un produit « trouvé par hasard » qui révolutionne leur vie et proposent naturellement les traditionnels « code promo » en barre d’info. Cette pratique vous dit quelque chose ?

Reech vient de publier une étude intéressant sur les influenceurs et les marques. 800 influenceurs français ont été sondés afin de dégager les grandes tendances de leurs pratiques. Ils ont accepté d’en dire plus sur quand et comment ils sont contactés par les marques, quels outils ils utilisent et s’ils gagnent leur vie grâce aux partenariats.

Qu’est ce qu’un influenceur ?

Un influenceur (ou e-influenceur) est un leader d’opinion qui prend la parole sur une thématique précise de manière très active sur le web via ses plateformes de prédilection : blog, réseau social, plateforme vidéo, media… Il influence les comportements de consommation dans un univers donné. Il a la capacité à engager son audience, qui va interagir fortement avec ses contenus. Il est reconnu comme expert ou comme source d’inspiration par ses « followers », personnes qui le suivent attentivement sur les plateformes sur lesquelles il est présent.

Qui est l’influenceur type ?

Le portrait type de l’influenceur est le suivant :

plutôt entre 19 et 30 ans

la plupart du temps entre 1K-50K de followers

le plus souvent il s’agit d’une activité secondaire et le métier de base de l’influenceur n’a rien à voir avec son activité sur les réseaux sociaux

Quels outils ?

Les réseaux sociaux préférés des influenceurs sont dans l’ordre Intagram, le blog et Facebook. Instagram étant le réseau social de l’image, il va permettre de mettre en valeur le produit de manière visuelle, créative, tout en touchant le coeur de la communauté. L’infographie n’indique pas où se positionne Youtube dans le classement mais l’enquête nous montre que l’outil est bien plus loin dans le classement.

Les thématiques préférées des influenceurs

La plupart du temps les influenceurs traitent de trois sujets :

lifestyle

beauté

mode

Ne vous inquiétez pas si vous êtes influenceurs boouktubeur ou fitness, il y a quand même une place pour vous !

Les sollicitations des marques ?

Je suis souvent sidérée d’entendre de la bouche de mes amis community managers le nombre de fois où ils reçoivent des demandes de partenariat spontanées de la part de candidats à l’influence. L’étude ici nous montre la relation inverse, à savoir quand les marques contactent les influenceurs. Il en ressort plusieurs éléments intéressants :

78% des influenceurs ont été contactés pour la première fois au début de leur activité (moins de 6 mois à 1 ou 2 ans). Les diamants bruts, petites perles rares et jeunes qui montent sont donc des recrues de choix pour les marques.

27% seulement répondent à toutes les propositions. Les raisons de refuser peuvent naturellement être variées : pas de rapport à avec l’activité, envie de garder son objectivité, pas d’intérêt, etc.

Les influenceurs sont contactés par les marques 1 à 3 fois par semaine. Cette moyenne est plutôt élevée et nous espérons que les influenceurs ont un e-mail de réponse tout prêt pour répondre à ces diverses sollicitations !

Combien ça rapporte ?

Last but not least, combien gagne un influenceur grâce aux partenariats ? L’étude a mis en évidence que :

95% des rémunérations proposées sont entre 0-500€ (comprenez parfois « zéro », ou bien uniquement le produit envoyé gratuitement)

90% des influenceurs gagnent moins de 5000€ par an avec leurs réseaux sociaux

L’étude a également montré que plus de la moitié des marques proposent des rémunérations jugées trop faibles ou trop importantes.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la présentation entière de cette étude en cliquant ici.