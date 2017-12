100 000 livres sur l’histoire de l’art disponibles en téléchargement gratuit

La plateforme Getty Research Portal offre son cadeau de Noël à tous les amateurs d’histoire de l’art et d’ouvrages anciens.

Les passionnés d’art vont être gâtés pour Noël. Pour fêter la quatrième bougie de sa plateforme, Getty Research Portal met à disposition, et ce de manière totalement gratuite, 100 000 livres dédiés à l’histoire de l’art.

Une immense collection de livres rares disponibles sur Getty Research Portal

Parmi les nombreux ouvrages proposés, on retrouve des écrits rares qui ne sont présents que dans quelques institutions réparties dans le monde. On retrouve ainsi des collections issues, entre autres, de l’Art Institute of Chicago, du Guggenheim Museum Library à New York ou encore du Warburg Institute Library à Londres.

Hormis la collection d’œuvres issue de ces musées américains, le Getty Research Institute cherche également à élargir sa bibliothèque virtuelle avec d’autres écrits venus directement d’Inde, du Japon ou d’Iran.

Comme l’explique Annie Rana, la responsable de ce projet, Getty Reseach Portal « aspire à offrir une collection plus vaste que n’importe quelle autre bibliothèque. Avec ces documents téléchargeables, les chercheurs et universitaires peuvent désormais être en possession de copies de livres rares et d’autres titres sans avoir à voyager dans des endroits reculés ».

Qu’est-ce que le Getty Research Institute ?

Le Getty Research Institute est une institution de recherche dépendant du J. Paul Getty Trust, institution culturelle et philanthropique américaine privée située à Los Angeles. Le site met à disposition de nombreux ouvrages à lire en ligne ou à télécharger légalement. Pour trouver des livres, les passionnés d’histoire n’ont qu’à taper leurs mots-clés et utiliser des filtres en vue d’effectuer une recherche assez spécifique. Cela peut se faire à partir du sujet, de l’auteur, de la source, de la langue etc.

Parmi les nombreux livres rares disponibles, on trouve une version française du poème Le Corbeau d’Edgar Allan Poe daté de 1845 et illustré par Édouard Manet ou encore un album de gravure sur bois japonais intitulé Mountain Teahouse from The Mist of Sandara de Kyōka Sandara-kasumi.