13 Reasons Why : comment la série Netflix aurait pu être complètement différente

On vous a dit récemment à quel point la fin de la série 13 Reasons Why s’est avérée décevante, un avis partagé par de nombreux fans si on en croit les critiques publiées sur Internet. A priori, la perspective d’un spin-off semble encore particulièrement lointaine, mais, au petit jeu du « Et si », c’est une autre direction que prend le débat. Au cœur du sujet, les choix faits par l’équipe à la fin de la saison 1. S’ils avaient été différents, alors c’est toute la série qui aurait connu une issue différente.

13 Reasons Why, une autre vision de l’histoire

C’est Brian Yorkey, le showrunner de la série qui s’est exprimé dans une interview à Entertainment Weekly. L’occasion de se souvenir tout d’abord qu’à la façon de la Casa de Papel, le succès du programme a tout changé. En effet, la première saison correspondait à l’histoire du livre. Mais, Netflix lui a demandé une suite afin de mettre fin aux questions laissées en suspense.

Mais, dans son pitch original, il y avait une autre version. Il pensait ainsi faire une anthologie façon True Detective. Chaque saison aurait eu 13 nouvelles raisons. Le choix qui a finalement été fait, celui de continuer avec le même casting semblait sans doute plus facile à l’époque. Mais, la baisse de qualité est aussi venue avec la volonté de continuer à presser ce groupe de personnages, sans que cela ait vraiment trop de sens.

Surtout, la première version de l’histoire imaginée par Brian Yorkey laissait Hannah vivre à la fin de la saison 1 (un choix identique à celui du roman). Sa tentative de suicide était avortée.

J’aimais l’idée qu’il y avait un message à comprendre et que malgré tout, il y a une seconde chance. En sachant aussi que ce serait difficile de voir Hannah retourner à l’école et de la voir affronter ces ados.

Il a toutefois tranché en réalisant que la mort d’Hannah rendrait le message beaucoup plus fort. La mort de la jeune fille a toutefois joué un rôle essentiel dans le succès de la première saison. Difficile d’être certain que la série aurait eu un tel succès initial sans cette décision.