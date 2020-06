13 Reasons Why sur Netflix : on regarde ou on zappe la saison 4 ?

Comme d’habitude, on attend un peu après la sortie d’une série pour vous proposer notre avis. Prudence toutefois, l’article suivant contient des spoilers sur la saison 4 de la série 13 Reasons Why sur Netflix.

L’amour dure 3 ans, dit l’adage. Alors pour 13 Reasons Why, on avait une certaine appréhension à l’heure de se lancer dans la saison 4. Une inquiétude renforcée par le passif de la série. Si la première saison s’était révélée bluffante, les deux suivantes avaient déjà montré une certaine baisse de la qualité. A la façon de la Casa de Papel, Netflix aurait tendance à vouloir trop abuser de ses trop gros succès.

13 Reasons Why, définitivement la saison de trop

A ses débuts, 13 Reasons Why a impressionné par sa capacité à aborder des thématiques difficiles comme le suicide et le viol. Chaque nouvelle saison est marquée par un décès et celle-ci ne fait pas exception comme on le comprend dès les premières images. Mais, difficile de trouver derrière cette répétition une véritable logique narrative. Au fil des 10 épisodes de cette saison 4 (dont un dernier de 1h38 !), 13 Reasons Why semble vouloir tout faire à la fois, mais sans vraiment rien réussir. Toxicomanie, troubles dissociatifs de la personnalité, sida, omniprésence des armes à feu à l’école… Chaque épisode semble être l’occasion de traiter d’une nouvelle thématique, mais sans aller, jamais au fond du sujet.

Pire encore, le mort finalement dévoilé au dernier épisode se révèle être le seul à avoir eu le droit à un véritable arc narratif au cours des dernières saisons. Un cheminement qui n’est pas valorisé. Surtout sa disparition semble être avant tout l’occasion de nous soutirer une larmichette et de faire revenir des anciens membres de la série. Là où on espérait que les personnages principaux de la série devraient assumer leurs errements des saisons passés, ils se retrouvent au final confortés dans leurs actions.

La saison 4 était définitivement celle de trop pour 13 Reasons Why. A l’heure de tourner la page, on ne peut que se dire que le programme méritait définitivement autre chose qu’une succession de scènes sans queue ni tête. Du scénario de film d’horreur dans les bois, au lycéen utilisé par la police pour coffrer des trafiquants d’armes en passant par le bras cassé déjà soigné à l’épisode suivant, la série devient grotesque. Et ce ne pas les 10 dernières secondes, complètement ubuesques qui y changeront quelque chose.