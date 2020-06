13 Reasons Why : la série Netflix va-t-elle céder à la folie du spin-off ?

La quatrième saison de 13 Reasons Why, la série Netflix, a été mise en ligne il y a quelques jours. Particulièrement décevante (lire notre avis), elle a aussi été présentée comme devant en terminer avec la série. Mais, tant du côté d’Hollywood en général que de Netflix, la tendance des dernières années se trouve bien dans les spin-off, reboots et sequels à répétition. On a donc appris qu’il ne fallait dire jamais et à prier, comme pour la Casa de Papel, que les projets parfois fous ne voient pas le jour. Qu’en est-il pour 13 Reasons Why ?

13 Reasons Why, une suite impossible ?

Après 49 épisodes, 13 Reasons Why a donc tourné la page. Si on regrettera la série vue dans les premiers épisodes, la situation n’est bien sûr plus la même. Mais alors que l’on ressent un certain sentiment de gâchis, les fans qui restent peuvent-ils croire à un spin-off ? Dylan Minnette, l’acteur qui incarne Clay Jensen a été interrogé sur le sujet par Entertainment Tonight. Et il n’écarte pas complètement la possibilité d’un série inspirée de l’univers de Liberty High même si elle lui semble tout de même improbable.

Waouh. Je ne sais pas. Je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblerait un tel spin-off, ni qui pourrait en être le héros. Est-ce-que Clay Jensen serait là ? Qui sait ? Je ne sais pas ?

A noter que Bryan Yorkey, le créateur de la série, a lui donné une autre réponse, estimant qu’il ne comptait pas donner une suite à la série.

J’aime cette idée de laisser la suite à notre imagination.

A noter que le réalisateur de la Casa de Papel, Alex Pina ne voulait pas non plus continuer sa série dans un premier temps. Depuis, les choses ont bien changé. La fameuse force de persuasion de Netflix ?