15 applications Android à supprimer immédiatement

Un nouveau malware Android a réussi à se glisser dans le Play Store. C’est les chercheurs en sécurité de Sophos Labs qui viennent de découvrir ce logiciel malveillant en épluchant le code de 15 applications. Plus inquiétant, ces applications ont été téléchargées plus d’un million de fois, depuis janvier dernier. Si vous êtes concerné par l’une de ces applications, il est vivement conseillé de s’en séparer.

Sophos Labs précise que ces 15 applications utilisent une grande quantité de publicités intrusives. En effet, la société spécialisée en cybersécurité recense plusieurs témoignages qui évoquent tous les mêmes cas de figure : les publicités s’affichent même sur l’écran d’accueil, ou lors d’un appel, il s’agit de popups ultras intrusives qui peuvent surgir à tout moment.

15 applications à supprimer immédiatement :

Flash on Calls and Messages

Read QR Code

Image Magic

Generate Elves

Savexpense

QR Artifact

Find your Phone

Scavenger-Speed

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out

Photo Background

Image Processing

Background Cut Out

Auto Cut Out

Auto Cut Out 2019

Ces développeurs malveillants vont encore plus loin en empêchant les utilisateurs excédés par tant de publicité de supprimer l’application en faisant tout simplement disparaître l’icône. Dans la plupart des cas étudiés par Sophos Labs, les applications attendent plusieurs heures avant de disparaître, pour que l’utilisateur n’y voit pas quelque chose d’anormal. Ensuite, votre smartphone est complètement envahi par plusieurs annonces publicitaires sans que vous ne sachiez d’où ça peut venir, puisque l’application n’apparaît plus sur l’écran.

Les chercheurs en cybersécurité ont immédiatement informé Google de la situation, et la firme de Mountain View n’a pas tardé à régir en supprimant ces 15 applications concernées du Play Store. Pour ceux ayant déjà installé l’une d’elles, puisque les applications n’apparaissent plus à l’écran, il faut se rendre dans les « réglages » puis dans « applications » pour s’en débarrasser. Une fois désinstallées ces applications n’afficheront plus d’annonces publicitaires sur votre smartphone.

À l’avenir, Sophos vous invite à vérifier les avis avant d’installer une application dont le développeur est inconnu. En effet, dans ces cas précis, les commentaires indiquaient très clairement l’arnaque.