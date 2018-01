CES 2018 : les animaux aussi ont le droit à leurs innovations

Comme chaque année, les animaux ont aussi été à l’honneur du CES 2018 avec des objets connectés parfois à la limite du gadget pour leur améliorer la vie. On en a sélectionné 3 !

Comme on ne peut évidemment pas faire le tour de toutes les innovations présentées durant le CES de Las Vegas, voici un petit top 3 des objets qui étaient destinés à nos animaux connectés et présents pendant le CES 2018 !

Le panier intelligent Petrics

Si vous passez votre journée au travail et que votre animal est seul dans la maison, vous ignorez sans doute ce qu’il fait de ses journées. Grâce au panier connecté Petrics, bardée de capteurs vous aurez désormais accès à beaucoup plus d’informations, comme la quantité de croquettes mangées ou son activité pendant la journée.

Mais, cela ne s’arrête pas là, avec la possibilité de réguler la température du lit jusqu’à ce qu’elle soit parfaite pour votre animal, selon son espèce, mais aussi ses habitudes ou les conditions de votre appartement. L’application dédiée vous permet de tout gérer à distance.

Laïka, offrez un robot à votre animal de compagnie

Occuper son animal tout au long de la journée et s’assurer qu’il ne déprime pas en votre absence. Pour beaucoup de maîtres, il s’agit là d’un véritable défi au quotidien. Certains vont même jusqu’à faire un passage dans la journée pour lui prodiguer amour et caresses. Plus besoin avec le robot Laïka, conçu par l’entreprise Camtoy.

Avec votre smartphone, vous en prenez le contrôle à distance. La vidéo vous permet de voir votre animal même si l’inverse n’est pas vrai. Vous pouvez l’accompagner dans la maison, et même lui lancer des friandises pour le récompenser et lui faire savoir que vous pensez à lui. Bref de quoi s’assurer qu’il ne mène pas une vie de chien !

Catspad, veillez sur sa santé

Enfin, on termine notre sélection avec la gamelle connectée Catspad. Destinée à vos amis félins, elle permet un véritable suivi de l’alimentation de votre chat tant du point de vue de la quantité, que de la fréquence. Si vous avez plusieurs chats, vous pourrez même avoir des résultats différents et gérer la quantité donnée à chacun d’entre eux. L’idée ? Permettre à votre chat de renouer avec son instinct de chasseur.