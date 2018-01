CES 2018: Samsung présente sa barre de son NW700

A chaque jour son annonce. Alors que le CES 2018 se rapproche à grands pas, Samsung multiplie les présentations. Découvrez aujourd’hui la NW700 Sound+, un petit bijou en terme d’audio.

Petite mais costaude. Comment faire fonctionner les besoins audio modernes dans des emballages toujours plus petits ? C’est le défi auquel se confronte Samsung avec sa barre NW700 Sound+. Avec seulement 5,35 centimètres d’épaisseur, elle s’inscrit dans la gamme Sound+ dépourvue de caissons de basse.

NW700 Sound+, la nouvelle barre de sons ultra fine de Samsung

L’entreprise mise donc sur des solutions différentes. On trouve donc les tweeters dédiés aux aigus, deux jeux de haut-parleur différents pour restituer les médiums d’un côté et les basses de l’autre. Si on se réfère aux précédents modèles de la gamme, on ne devrait pas être déçus. En effet, pour mettre toutes les chances de son côté, elle s’appuie aussi sur une technologie nommée « Distorsion Calling », développée en interne dans un laboratoire basé à Valencia (Californie). Par ailleurs, trois modèles de diffusions seront proposés : Standard, Surround et Smart. Difficile toutefois de se prononcer avant d’avoir l’appareil entre les mains pour un véritable test.

Idéale pour être accrochée au mur du salon

D’un point de vue du design, c’est aussi une barre de son qui pourrait être révélatrice des tendances de l’année 2018. Ultra fine et relativement peu large comparé à de nombreux autres modèles sur le marché, elle devrait être particulièrement passe-partout. Le genre d’accessoires que l’on peut installer sous la télévision et ensuite oublier. Elle s’inscrit aussi particulièrement dans la continuité des téléviseurs affinés révélés par la marque ces derniers temps.

Pour l’instant, les détails manquent encore sur le prix et la date de disponibilité de la nouvelle barre de son de Samsung. Selon les rumeurs, elle devrait arriver sur le marché autour d’avril. Côté prix, on peut estimer qu’elle devrait dépasser le cap des 500 € puisque l’on trouve à l’heure actuelle la M650+, le modèle précédent autour de 400-450€. Bien entendu, la marque sud-coréenne dévoilera toutes les informations à l’occasion du CES 2018, la semaine prochaine.