26 millions de comptes de LiveJournal vendus sur le Darknet

Une base de données d’environ 26 millions de comptes de LiveJournal, la plateforme de blogging russe, s’est retrouvée en vente sur le Darknet.

Ce fichier contenait les identifiants et les mots de passe associés. Les informations auraient été subtilisées en 2014 suite à une faille de sécurité. Toutefois certains spécialistes pensent que ce piratage aurait eu lieu plus récemment, en 2017 ou 2018, compte tenu du nom du fichier.

Une incertitude sur l’origine de l’obtention de ces données

D’abord mis en vente pour la modique somme de 35 dollars – les données étant devenues de plus en plus disponibles avec le temps – elle a rapidement trouvé preneur. Le fichier s’est retrouvé ensuite sur des forums de piratage début mai.

Il était annoncé que celui-ci contenait plus de 33 millions de comptes, mais après avoir supprimé les doublons, il en reste 26 millions.

La plateforme DreamWidth, issue de l’ancienne base de code de LiveJournal, a déclaré avoir été plusieurs fois victime d’attaques de bourrage d’informations. La société affirme que ces attaques ont utilisé des données d’utilisateurs et de mots de passe de la plateforme LiveJournal.

Le groupe Rambler, le groupe média propriétaire notamment du LiveJournal a nié le fait que des pirates aient pu avoir accès à sa base de données, ce serait plutôt une compilation de données obtenues au fil du temps à travers différentes sources selon lui.

« Nous maintenons constamment une surveillance et nous nous efforçons de faire en sorte que nos utilisateurs se sentent aussi en sécurité et protégés que possible. Nous avons analysé les données apparues et pouvons dire que les données peuvent être compilées à l’aide de différentes sources et principalement falsifiées » a déclaré un représentant du groupe au Journal ZDNet.

Si vous souhaitez savoir si votre compte se trouve sur la base de données, vous pouvez le vérifier sur le portail de HIBP. Il est néanmoins conseillé aux personnes qui détiennent un compte sur la plateforme de changer le mot de passe. Si vous utilisez le même mot de passe pour d’autres comptes, il faudra également veiller à les modifier.