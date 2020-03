2K Games quitte lui aussi le catalogue GeForce NOW, pourquoi tout s’effondre pour le Cloud Gaming de Nvidia ?

Mais qu’est-ce qui se passe pour GeForce NOW, le service de Cloud Gaming de Nividia ? Lancé il y a seulement un mois et annoncé comme la grosse révolution qui va mettre tout le monde d’accord, il ne se passe pas une semaine sans un nouveau revers pour le service qui perd un à un les plus gros éditeurs. Activision, Blizzard, Bethesda, Hinterland Games et maintenant 2K Games. Pourquoi un tel revirement de situation ? Le service GeForce Now est-il en danger ? Plus largement, le souci viendrait-il du Cloud Gaming puisque Google Stadia est lui aussi un gros flop ?

2K Games se retire du catalogue GeForce NOW

C’est donc via un message sur ses forums officiels que Nvidia a annoncé que les jeux 2K Games comme la série Borderlands, la saga Mafia, Civilization, ou encore la franchise NBA 2K quittaient le catalogue des jeux GeForce NOW. Ils sont d’ailleurs d’ores et déjà supprimés à l’heure actuelle.

Par demande d’éditeur, veuillez noter que les titres 2K Games seront supprimés de GeForce NOW aujourd’hui. Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir.

Cory Banks, Responsable de la communauté Nvidia

Voici brièvement un petit rappel de la situation, et comment tout a basculé en seulement un mois, avec trois gros éditeurs qui ont quitté le service, entraînent avec eux une dizaine de grosses licences et donc de nombreux jeux.

Le 4 février 2020, NVIDIA annonce la sortie de GeForce Now, un catalogue de Cloud Gaming permettant de jouer à plus de 1000 titres.

Le 17 février 2020, Activision-Blizzard annonce qu’il quitte le catalogue GeForce Now. Le service perdait alors de gros hits comme les Call of Duty, Overwatch, Warcraft, ou encore Diablo ! Nvidia déclarait alors : « Activision-Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la bêta de GeForce Now, que nous avons inclus dans l’offre gratuite du service. Conscients du malentendu, nous avons retiré les jeux de notre service, en espérant pouvoir travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir ».

Le 24 février 2020, c’était Bethesda qui annonçait son retrait de la plateforme. GeForce Now perdait ainsi les jeux Fallout, Wolfenstein mais aussi The Elder Scrolls. Là encore, NVIDIA déclarait : « À l’approche d’un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de retirer des jeux avant la fin de la période d’essai. En fin de compte, ils conservent le contrôle de leur contenu et décident si le jeu que vous achetez inclut la diffusion en continu sur GeForce Now. En attendant, d’autres éditeurs intégreront des jeux à mesure qu’ils se rendront compte de la valeur de GeForce Now (restez à l’écoute pour en savoir plus) ».

Le 4 mars 2020, c’était cette fois l’éditeur Hinterland Games qui décidait de retirer un jeu, The Long Dark. Cependant, cette fois les raisons sont vraiment connues. Et cette fois, ce n’est pas NVIDIA qui donne les raisons du retrait, mais l’éditeur en question : « Désolé pour ceux qui sont déçus de ne plus avoir la possibilité de jouer à The Long Dark sur GeForce Now. Nvidia ne nous a pas demandé la permission de mettre le jeu sur la plateforme, et nous leur avons donc demandé de le retirer. Veuillez vous adresser à eux pour toute complainte, pas à nous. Les développeurs devraient pouvoir contrôler les plateformes sur lesquelles leurs jeux existent ».

Le 6 mars 2020, c’est donc 2K Games qui annonce son départ avec des jeux comme Borderlands, NBA 2K, Bioshock ou encore Civilization.

L’avenir semble donc assez sombre pour NVIDIA GeForce Now, surtout si les raisons sont à chaque fois un problème de droit. Tous les espoirs autour du Cloud Gaming étaient donc autour de GeForce Now qui semble lui aussi s’effondrer, comme son principal concurrent Google Stadia.

Le Cloud Gaming dans la tourmente ?

En mars 2019, lors de la Game Developers Conference, Google était pourtant sûr de lui. « Le futur du jeu vidéo n’est pas dans une console ». Mais plutôt dans Stadia, sa nouvelle plateforme de Cloud Gaming. Pas besoin de consoles et de matériel à 400€, 500€, juste une manette, des appareils connectés, un abonnement et une bonne connexion. Une première prise de parole qui fait mouche, qui annonce du bon pour les prochains mois.

Hélas, au fil des semaines la communication deviendra catastrophique. Les temps de com’ ne seront pas de grands moments et passeront inaperçus et tout le monde va oublier Stadia avant son lancement. En novembre 2019, Google frôle la catastrophe en ne proposant que 10 jeux au lancement de son service. Un catalogue pauvre et surtout daté, qui va forcer le géant américain à trouver une solution de secours et intégrer 10 jeux plus récents pour un total d’une vingtaine de titres dans le line-up de Stadia.

Malgré cela, les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Le lancement ne sera pas impressionnant, les serveurs vont galérer, certains membres qui avaient opté pour la « Founders Edition » ne reçoivent pas leur colis, et certains ne reçoivent pas leur code d’activation non plus. Un mois après son lancement, le service est déjà délaissé par les joueurs. La formule gratuite tarde à venir, et début 2020 rien ne semblait s’arranger pour Google.

En février, avec son arrivée fracassante, NVIDIA promettait de bousculer son concurrent et de provoquer pas mal de vagues dans le milieu. Mais là encore, même quand tous les feux sont au vert, il y a une erreur dans l’équation. En 2020, le Cloud Gaming ne semble ni séduire les joueurs (Stadia) ni les éditeurs (NVIDIA).

Seule Microsoft semble bien s’en sortir avec les tests de son project XCloud. Alors, quel avenir pour le Cloud Gaming ? De nombreuses rumeurs parlent d’une arrivée d’Amazon dans le milieu, et d’Apple qui pourrait proposer une nouvelle version de son « Apple Arcade ». Google et NVIDIA n’étaient-ils tout simplement pas les bons éléments ? Ou le Cloud Gaming est-il encore trop en avance sur son temps, face à des joueurs qui sont attachés à leurs consoles et qui ne souhaitent pas encore voir leur divertissement préféré devenir un divertissement à la demande au même titre que les séries sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+ ?

Il est encore bien trop difficile de nous positionner sur la question. Mais il semble certain que le principal problème du Cloud Gaming est de trouver l’offre parfaite qui pourra satisfaire financièrement à la fois les joueurs, mais également les éditeurs qui ne se retrouveraient pas avec des pertes. Sur ce point, le seul espoir semble dans les mains de Microsoft avec ses nombreux services à succès comme le Xbox Game Pass et le Xcloud. Le géant américain sera-t-il à la hauteur ?