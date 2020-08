3 raisons de céder pour le VPN pas cher Surfshark à 1,69€ / mois

Les VPN séduisent de plus en plus. On estime que plus de 30% des Français en utilisent de manière hebdomadaire et ce chiffre n’a fait que monter sur les 5 dernières années. Parmi les VPN qui montent en flèche en ce moment, on retrouve Surfshark. Ce très jeune fournisseur de Virtual Private Network assure un service de très grande qualité avec plus de 1700 serveurs répartis dans 63 pays. Voici 3 raisons de céder pour le VPN Surfshark avec son offre à 1,69€ par mois.

1) Un excellent VPN pour le streaming

Si vous êtes adeptes de streaming, Surfshark est peut-être LE VPN qu’il vous faut. En effet, il est particulièrement connu pour ses capacités à débloquer des contenus géo-restreints. En vous connectant à l’un de ses serveurs dans un autre pays, vous parviendrez à débloquer le contenu de ce pays, normalement bloqué en France.

Par exemple, si vous souhaitez regarder la chaîne américaine The CW, il vous faudra une adresse IP américaine. Avec Surfshark, cela fonctionnera.

Si vous voyagez à l’étranger et souhaitez continuer à accéder à vos contenus français favoris (TF1, M6, RMC Sport, beIN Sports, OCS, ou même Netflix FR) c’est une adresse IP française qu’il vous faudra. Grâce à Surfshark, vous changerez très facilement d’adresse IP pour simuler une localisation en France et, ainsi, débloquer tous ces contenus de streaming.

2) Une sécurité de pointe

À la base, les VPN ont été développés pour la sécurité et pour permettre aux employés des entreprises d’accéder, sans risque, aux données de l’entreprise, même lorsqu’elles se trouvaient en télé-travail.

L’aspect de sécurité a évidemment été conservé et vous pourrez bien naviguer anonymement grâce à Surfshark. Si vous souhaitez aller sur des sites sans que personne ne le sache ou débloquer des sites bloqués, il vous suffira de vous connecter à un serveur de Surfshark et toutes les portes s’ouvriront devant vous. Puisque vous naviguerez alors avec une autre adresse IP et que vos données seront chiffrées, personne (à part Surfshark qui ne conserve AUCUN log) ne pourra voir ce que vous faites ou qui vous êtes.

3) Un prix imbattable

Enfin, l’argument tarifaire est également mis en avant par Surfshark pour vous convaincre. Afin de rattraper son retard sur ses principaux concurrents établis sur le marché depuis de nombreuses années (ExpressVPN, CyberGhost, NordVPN), Surfshark n’a pas d’autre choix que de se montrer ultra agressif sur ses prix.

C’est le cas actuellement avec sa promotion spéciale de 83% sur son abonnement 2 ans. À seulement 1,69€ par mois pendant 2 ans, il est 2 à 4 fois moins cher que ses concurrents directs. Et là où il est encore plus impressionnant, c’est sur son nombre de connexions simultanées. En effet, avec un seul abonnement à Surfshark à 40,56€ pour 2 ans, vous pourrez protéger un nombre illimité d’appareils.

Si vous avez 50 ordinateurs, 30 smartphones et 20 tablettes, aucun problème ! Votre compte n’aura aucune limite sur le nombre d’appareils que vous pourrez protéger en même temps. À ce prix là, c’est tout simplement incroyable de ne pas avoir de limite sur le nombre d’appareils que l’utilisateur peut utiliser en simultanée.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, Surfshark accompagne tous ses abonnements d’une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pourrez ainsi être intégralement remboursés si vous le souhaitez à condition de faire votre demande sous 30 jours au maximum.

