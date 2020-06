365 jours, le film auquel on ne s’attendait pas sur Netflix

Récemment, on vous parlait du succès fou des films d’Adam Sandler sur Netflix. A défaut de révolutionner Hollywood ou de proposer des films géniaux, l’acteur a réussi à construire quelque chose autour de sa personnalité, de son style. Sa communauté répond fidèlement à l’appel à chaque fois. Mais, aux antipodes de ce succès, on découvre 365 Jours (365 DNI en VO), un thriller érotique polonais totalement ubuesque. Avant le confinement, il avait déjà fait un carton dans les cinémas polonais et cela se confirme aujourd’hui encore sur Netflix. Mais on a vraiment du mal à comprendre pourquoi.

365 Jours, un film à vite oublier

En effet, si vous êtes sur la plateforme, il est probable qu’il soit apparu dans vos suggestions. Et ce même si vous avez plutôt tendance à regarder des contenus qui n’ont absolument rien à voir. 365 Jours est le « Cinquante nuances de Grey polonais », comme on le présente désormais. On y suit une histoire qui n’a rien d’original, ni même d’intéressant. Une femme présentée comme forte et indépendante est kidnappée et séquestrée par un chef mafieux qui joue au mâle alpha dominateur. Elle a un an pour tomber amoureux de lui.

Le film au-delà d’être très mal joué et caricatural, constitue aussi pour de nombreuses personnes une apologie de la culture du viol. On ne parlera même pas de la volonté de rendre plus glamour le syndrome de Stockholm. A la façon de « The Last Days of American Crime », les critiques sont particulièrement mauvaises. Il ne reste plus qu’à espérer que la tendance retombe. Vite.

Mauvaise nouvelle, à la façon des romans de E.L. James, 365 Jours n’a pas encore fini de faire parler. En effet, des suites sont déjà prévues. Le tournage du second épisode a été repoussé en raison du coronavirus. On vous prévient, si on s’est sacrifiés pour voir celui-là, ce ne sera pas le cas pour le prochain.