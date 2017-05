Les 4 infos startup de la semaine du 15 au 19 mai

Retour sur les 4 infos startup qui ont fait l’actualité cette semaine : Mounir Mahjoubi nouveau secrétaire d’Etat au numérique, Talent.io, Niland racheté par Spotify et Improbable nouvelle licorne britannique

Qui est Mounir Mahjoubi secrétaire d’Etat au numérique et startuper confirmé ?

Mounir Mahjoubi, encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, a été nommé mercredi secrétaire d’Etat chargé du numérique.

Engagé au Partie Socialiste depuis son plus jeune âge, Mounir Mahjoubi est un entrepreneur dans l’âme. Il a ainsi cofondé plusieurs startups telles que FairSense un site e-commerce de stickers décoratifs ou encore La Ruche Qui Dit Oui, une plateforme de mise en relation directe entre producteurs locaux et consommateurs.

Il crée aussi en 2011 LeBridge, un programme qui a pour vocation de développer un écosystème européen plus favorable aux startups. Se qualifiant lui même de « geek » Mounir est un soutien de la première heure d’Emmanuel Macron dont il a piloté la campagne numérique. Son premier axe de travail sera la transformation numérique des universités ainsi que des TPE et PME.

Notre startup coup de cœur de la semaine : Talent.io

Talent.io est une startup fondée par Amit Aharoni, Jonathan Azoulay et Nicolas Meunier en 2015. L’ambition de cette jeune pousse est de révolutionner le recrutement des profils Tech. Pour cela, Talent.io a développé une plateforme de mise en relation entre professionnels en recherche d’emploi et entreprises qui recrutent. De plus, Talent.io sélectionne les candidats pour s’assurer de leurs compétences et de leur motivation avant de les présenter aux recruteurs. La plateforme compte aujourd’hui une base de 40 000 profils et 2 000 entreprises (dont 70% de startups et PME).

Après une première levée de fonds de 2 millions d’euros en 2015 auprès d’Alven Capital et Ventech, Talent.io a annoncé cette semaine avoir bouclé un deuxième tour de table de 8 millions d’euros auprès de ces mêmes investisseurs.

Ce nouveau financement va permettre à la startup de s’internationaliser dans un futur proche, notamment à Dublin et Stockholm. Dans cette optique, elle compte aussi recruter jusqu’à 60 personnes sur les 18 prochains mois.

BOOM talent.io raises €8M to become Europe’s #1 recruitment platform for tech profileshttps://t.co/vFywOh7FTf pic.twitter.com/rmlJeaheCy — talent.io (@talent_io) 16 mai 2017

La startup française Niland rachetée par Spotify

Fondée en 2013 par Damien Tardieu, Johan Pagès et Christophe Charbuillet, Niland est expert en machine learning. La startup a crée un système de recommandation de musiques basé sur l’intelligence artificielle : le machine listening. Cette technologie écoute et analyse une musique afin de la mettre en relation avec une autre musique similaire.

Niland a annoncé cette semaine son rachat par le leader de la musique en streaming Spotify. Le montant de cette opération n’a toutefois pas été communiqué. “Niland a changé la donne, en permettant de savoir comment l’intelligence artificielle peut optimiser la recherche musicale et la recommandation. Elle partage l’objectif de Spotify de faire apparaître le bon contenu, au bon utilisateur et au bon moment”, explique l’entreprise suédoise dans son communiqué.

Une nouvelle licorne spécialisée en réalité virtuelle

Fondé en 2012, la startup Improbable vient de lever 500 millions d’euros auprès de Soft Bank et devient la 9ème Licorne britannique. Improbable a développé une technologie unique qui permet de simuler des “mondes virtuels” à grande échelle et de manière extrêmement détaillée.

