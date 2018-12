40% des internautes n’ont plus confiance en Facebook

Cette année a probablement été la plus compliquée pour Facebook, depuis ses débuts. Des millions d’utilisateurs, dont certaines personnalités du monde la Tech très connues comme Elon Musk ou Steve Wozniak, ont en effet quitté le réseau social à cause de la multitude de scandales qui l’ont touché, à commencer par celui de Cambridge Analytica.

Un questionnaire réalisé par l’institut français Toluna vient en effet de mettre en lumière des statistiques qui accablent l’entreprise de Mark Zuckerberg. Le résultat, chiffré, est sans appel : près de la moitié de ses utilisateurs ne lui font plus confiance ; 40% plus précisément.

Les GAFAM en ligne de mire

Mais ce n’est pas tout. En effet, si l’on jette un oeil au graphique qui résume le sondage, on s’aperçoit qu’Amazon, leader mondial du marché en ligne, est en troisième position du classement, avec 8% des gens qui sont loin d’être rassurés en confiant leur vie privée à son site web.

Les autres géants d’Internet ne sont pas bien loin : Twitter obtient le même score, tandis qu’Uber suit avec 7%. Google, qui tente pourtant de nous offrir un maximum de possibilités pour avoir la main sur nos données personnelles, déçoit 6% des personnes sondées.

Tesla s’en tire plutôt bien

Continuons avec les autres notes concernant les grandes entreprises qui régissent le web. Lyft, concurrent majeur d’Uber aux États-Unis, a déjà perdu le crédit de 6% du grand public : pas étonnant, quand on sait que son application enregistre… Nos mouvements et notre position en temps réel !

Snap, quant à elle, s’en tire avec 4%, le même nombre qu’Apple, bien loin d’être bon élève en la matière. Microsoft, Netflix et Tesla sont loin derrière, mais restent à surveiller. Il n’y a plus qu’à attendre la prochaine faille de sécurité dévoilée au grand public pour que les positions s’inversent à nouveau… Et vous, qu’en pensez-vous ?

Source