5 applications pour profiter au mieux de la Coupe du Monde de foot

Vivez une Coupe du Monde 2018 connectée et ne ratez aucune actualité de l’événement sportif de l’année en Russie.

Voici une sélection des meilleures applications iOS et Android pour suivre la Coupe du Monde 2018 de la FIFA en Russie.

Le premier coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018 est dans deux jours et vous trépignez d’impatience. On vous comprend, nous aussi on a hâte que la grande fête du football commence. Or voilà, dans la vie, il n’y a pas que le foot et on ne peut pas être devant son écran de télévision 24h/24 et 7 jours/7. Alors pour profiter au mieux de la compétition en Russie, voici notre sélection des meilleures applications smartphones et tablettes sur iOS et/ou Android. À vos crampons !

S’il devait n’en rester qu’une : FIFA 2018 Russia

Indispensable pour tous les amoureux du football, l’application officielle de la Coupe du Monde FIFA 2018 est ce qui se fait de mieux pour suivre tous les évènements de la compétition. Les statistiques des joueurs, les scores, les compositions des équipes… tout, absolument tout est mis à jour en temps réel afin de suivre le déroulement des matchs depuis son smartphone ou sa tablette. Un must-have !!

Pour s’amuser entre amis et/ou collègues : Mon petit prono

Que cela soit entre amis ou entre collègues de bureau, la Coupe du Monde est l’occasion idéale pour se lancer dans le jeu des pronostics et se prendre pour Pierre Ménès le temps d’une après-midi. Ici pas d’argent en jeu, juste le plaisir de chambrer les copains autour du barbecue et décider si oui ou non Gérard mérite de reprendre la succession de Zinédine Zidane au Réal Madrid.

Pour regarder les matchs (même aux toilettes) : Molotov TV

Tant que vous avez accès à une connexion internet, vous pouvez accéder aux retransmissions télé de la TNT sur votre smartphone/tablette grâce à l’application Molotov TV. Autre bonne nouvelle : le téléchargement de l’application est gratuit ! Fortement recommandée si vous voulez que votre couple survive à la Coupe du Monde, l’application Molotov TV permet également de recevoir des notifications sur les programmes à venir et d’enregistrer environ 8h de vidéos. Parfait pour rattraper les matchs manqués.

Pour tout savoir sur l’Equipe de France en temps réel : RMC Sport

Une appli totalement personnalisable qui vous permet de suivre en temps réel toute l’actualité de votre équipe et de votre sport favori. Avec l’application RMC Sport il est possible de paramétrer l’écran d’accueil avec vos propres critères, d’affiner votre sélection de notification, ou encore de suivre l’un des membres de la Dream Team RMC en particulier. Il est aussi possible de suivre en live les matchs avec commentaires et statistiques en temps réel.

Pour refaire le match : FIFA 18 World Cup Edition

À défaut d’être sur le terrain avec vos joueurs favoris, vous pourrez toujours vous consoler avec le jeu vidéo FIFA 18 Édition Coupe du Monde. Version mobile du jeu pré-existant sur Playstation 4 et Xbox One, le jeu FIFA 18 sur iOS et Android vous laisse chausser les crampons des meilleurs joueurs de foot de la planète et vous donne l’opportunité de mener à la victoire votre équipe favorite. Gratuite au téléchargement, le jeu FIFA 18 en version mobile obéit néanmoins au modèle du freemium avec la possibilité d’effectuer des achats en ligne.