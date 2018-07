Finale de Coupe du Monde : la terre a « tremblé » en France

« Qui ne saute pas n’est pas français ! » : la finale de la Coupe du Monde a fait trembler la terre en France, comme le montre un sismologue.

« Qui ne saute pas n’est pas français ! », entendait-on dans les fan zones et un peu partout où on regardait le match. Les gens ont tellement sauté que cela a provoqué des (faux) mini-séismes ou plutôt des vibrations du sol. Et cela a pu être enregistré par le réseau sismologique français. C’est en tout cas ce qu’a montré Jérôme Vergne, sismologue à l’Ecole et observatoire des sciences de la terre à Strasbourg, sur Twitter.

Mercredi, ce dernier a publié des relevés qui montrent des pics d’énergie sismique observés après les buts de l’Equipe de France et à la fin du match (et même après).

Les supporters des #championdumonde2018 ont fait vibrer les sismomètres du réseau sismologique français ! pic.twitter.com/dKCkfBXtyF — jerome vergne (@jerome_vergne) July 17, 2018

Mais tout cela n’a rien d’inédit. Dans un autre tweet, Jérôme Vergne a également montré un relevé enregistré à Zagreb, qui montre un pic similaire à ceux enregistrés dans l’Hexagone pendant la finale, mais après le premier but de la Croatie.

Sismogrammes enregistrés à Zagreb et Strasbourg pendant la finale de #CM2018 pic.twitter.com/ITYAytTw5e — jerome vergne (@jerome_vergne) July 18, 2018

Plus tôt dans la Coupe du Monde, un phénomène similaire avait été observé au Mexique. Dimanche 17 juin, les sismographes de Mexico avaient enregistré des mini-séismes quand le joueur mexicain Lozano a marqué contre l’Allemagne à la 35ème minute.