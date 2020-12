5 faits sur Tinder en France en 2020

Tinder fait partie de ces applications les plus populaires et rentables, mais qui figure aussi parmi les plus secrètes sur leurs résultats de l’année. Économiquement parlant surtout. Depuis la fin du mois de février et jusqu’à présent, la seule précision donnée aux journalistes est la suivante : « les messages et l’utilisation des swipes sur Tinder sont en hausse avec une croissance à deux chiffres ».

L’application de rencontres aux 400 millions de téléchargements et 6,6 millions d’abonnés payants a tout de même souhaité évoquer quelques-uns des faits de l’année 2020. Tinder a quelque peu lâché du lest dans sa communication, le moment d’en profiter.

Tinder fait le bilan de 2020 (cette année si spéciale)

En France comme à l’étranger, les mesures sanitaires auraient dû conduire à un fort ralentissement de l’activité sur la plateforme et ses concurrentes, mais une modification de l’approche des utilisateurs a conduit à des nouveautés intéressantes pour une utilisation élargie de ces applications.

Ainsi, nous vous avons sélectionné cinq faits des plus originaux ou marquants sur les données de Tinder en 2020. Si « les rencontres n’ont jamais cessé » cette année, les habitudes et les centres d’intérêts de chacun ont eu de quoi changer.

1) Paris n’a jamais été autant visité

Le premier fait sur Tinder en France en 2020 concerne la ville de Paris. On aurait aimé éviter de faire dans le cliché, mais il n’empêche que ce que les étrangers imaginent de la capitale française semble bien se concrétiser : en 2020, Paris fut la ville la plus « visitée » au monde grâce à la fonctionnalité Passeport de Tinder.

Pour rappel, cette fonctionnalité était en préparation chez Tinder depuis quelque temps et à profité d’une sortie en mars et avril, au moment où son utilisation avait le plus de sens. Elle permet aux utilisateurs de modifier leurs données de localisation pour aller rencontrer les profils des villes étrangères en question. Le bon moyen pour apprendre une langue, aller parler de notre ville de rêve à un local qui y habite…

2) Ce titre le plus populaire dans les bios

Tinder propose d’ajouter son titre musical préféré depuis plusieurs années maintenant et les biographies des utilisateurs en sont de plus en plus étoffées. Blinding Lights de The Weeknd fut le titre le plus souvent retrouvé en France en 2020, suivi du célèbre The Box par Roddy Rich sorti le 10 janvier 2020.

3) Plutôt « Koh Lanta » ou « reconfinement » ?

Avec deux saisons de la télé-réalité cette année, Koh Lanta aurait généré autant de mentions que le terme « reconfinement » en France en 2020 sur Tinder. Au registre des sujets de conversations plus engagés, le mouvement Black Lives Matter a été décrit par Tinder comme « une cause majeure en 2020 ».

4) Animal Crossing, en favoris

Nous vous en parlions sur Presse-citron dans un sujet grand format sur les applications de rencontres : en 2020, avec la crise sanitaire, jamais les plateformes de rencontres n’avaient autant réduit leur intérêt pour des rencontres en réel. Par la patience ou l’absence de débouchés physiques, les rencontres ont régulièrement fait appel à Animal Crossing pour poursuivre la discussion.

Le jeu a très bien profité de 2020 et son calendrier de sortie coïncidait parfaitement avec l’augmentation de ses mentions sur Tinder. Entre le mois de mars et le mois de mai, la poussée était mesurée à 100 %.

Outre les jeux vidéo, Tinder et les autres applications de rencontres ont aussi compris que les utilisateurs souhaitaient maintenant pouvoir passer la barrière de l’appel audio ou vidéo. Depuis, chaque concurrent a publié une mise à jour avec ces nouveaux canaux.

5) L’emoji que nous avons presque tous utilisé

Revenons dans la partie des classements avec les emojis les plus utilisés cette année. Sur les dix plus populaires, le signe de l’incertitude 🤷🏽‍♀️🤷🏻‍♂️ aurait fait la course en tête, que ce soit dans les biographies ou dans les mentions. (Il ne l’est pas précisé dans le top 10 ci-dessous, mais l’emoji bière aurait mis une correction à son homologue emoji verre de vin qui était plus populaire par le passé).