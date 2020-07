Face to Face : découvrez le vidéo-tchat façon Tinder

Début mai, Tinder annonçait son intention de proposer, prochainement, une nouvelle fonctionnalité, à savoir le tchat vidéo. « Les utilisateurs ont été nombreux à souhaiter l’arrivée d’un mode « vidéo tchat« », expliquait alors Match Group dans son communiqué. « Nos équipes de produits et d’ingénierie dans le monde entier se sont rapidement mobilisées pour déployer des capacités d’appels vidéo en tête-à-tête sur un grand nombre de nos plateformes« .

Du Face to Face sur Tinder

Chose promise, chose due, Tinder déploie actuellement cette nouvelle fonctionnalité d’appels vidéo, baptisée « Face to Face ». En effet, via l’application, il est désormais possible de discuter avec son interlocuteur/trice grâce à un simple appel vidéo, directement depuis Tinder, sans le moindre numéro de téléphone à fournir donc. La fonction est actuellement en cours de déploiement dans divers pays, à savoir les Etats-Unis, l’Australie, le Brésil… et la France !

Evidemment, pour fonctionner, Face to Face nécessite d’être validé en amont par les deux interlocuteurs. Impossible donc de harceler une personne en lui imposant un appel vidéo, puisque tous deux doivent au préalable avoir donné leur accord pour que la vidéo puisse être lancée. Dès lors, on profitera d’un écran scindé en deux sections identiques, de manière à ce que l’appelé et l’appelant bénéficie d’une image de taille similaire.

« Nous avons intentionnellement fait cet écran partagé, pour que vous sachiez exactement à quoi vous ressemblez sur le téléphone de l’autre personne, afin que vous vous sentiez un peu plus à l’aise », explique Bernadette Morgan, pour le compte de Tinder. Une fois l’appel terminé, chaque utilisateur peut décider s’il souhaite être appelé à nouveau ultérieurement, et un système de signalement est également proposé, pour remonter toute activité inappropriée.

Tinder précise toutefois que les appels ne sont pas enregistrés, et, dans le cas d’un signalement, Tinder n’aura pas la possibilité de visionner l’appel vidéo en question. A voir maintenant si ce test « grandeur nature » de cette fonction Face to Face sera concluant ou non pour Tinder…