Tinder lance un mode « Global » gratuit qui permet d’échanger avec n’importe qui dans le monde

Cette évolution était très fortement pressentie, elle est désormais confirmée. Tinder a officialisé le lancement d’un « mode Global » dont la phase de test commencera dans les prochaines semaines chez certains utilisateurs. Il permettra de consulter gratuitement les profils de personnes vivant à l’étranger.

Interrogé par Cnet, un porte-parole de Tinder est revenu sur cette nouvelle fonctionnalité : « Nos membres de la génération Z nous disent depuis un certain temps qu’ils veulent pouvoir rencontrer des gens du monde entier, et l’état actuel notre planète, associé à notre envergure mondiale, renforce cette demande. Nous avions déjà prévu d’ouvrir des filtres géographiques, et maintenant nous avons accéléré ».

Des échanges virtuelles sans rencontres réelles

Si l’on en croit les révélations de la spécialiste des applications Jane Manchun Wong, cette nouvelle option cohabiterait avec un mode local qui correspond au fonctionnement actuel de Tinder.

C’est un vrai changement de stratégie pour l’application de rencontre qui jugeait jusque là que la proximité géographique était importante. L’arrivée de ce mode Global fait suite à une autre mesure adoptée par l’entreprise pendant le confinement. Elle a ainsi décidé de rendre son mode Passeport gratuit. Celui-ci permet généralement aux utilisateurs qui prévoient de voyager dans un pays de préparer leur arrivée en échangeant avec des habitants.

Mais en cette période de distanciation sociale, c’est un nouvel usage qui semble s’imposer. Celui des échanges virtuels qui ne déboucheront pas forcément sur de vraies rencontres. De nombreux utilisateurs semblent en effet apprécier de pouvoir échanger avec des utilisateurs habitant à l’autre bout de la planète sur des sujets qui leur tiennent à cœur. C’est aussi un moyen de comparer son point de vue avec des personnes issues de différentes cultures pour mieux appréhender la période actuelle.

Il faudra toutefois se montrer patient avant une possible généralisation du mode Global mais celle-ci semble bel et bien prévue par Tinder.