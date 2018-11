5 startups tech qui sont récemment devenues des licornes

Si le nombre de startups qui rentrent dans le cercle très privé dans le cercle des licornes, -ces jeunes pousses valorisées plus d’un milliard de dollars-, semble en baisse, cinq ont pourtant atteint ce statut lors du troisième trimestre. En effet, le rapport de Goldman Sachs répertorie cinq startups pour ce trimestre, ce qui porte désormais le total des licornes à 162, sachant que le classement ne prend pas en compte celles qui ont eu recours à une IPO (introduction en Bourse) ou une acquisition.

1 – Aihuishou

Né en Chine, Aihuishou est une gigantesque plateforme web qui propose de multiples objets électroniques de seconde main, à l’exemple de téléphones portables, d’ordinateurs portables ou encore de tablettes. Créée en 2011, elle est particulièrement populaire dans l’Empire du Milieu, là où le public occidental ne connaît pas le service. Un investissement de Tiger Global Management et de JD.com au mois de juillet a permis à la jeune pousse d’être estimée à plus de 1,5 milliard de dollars.

2 – AppLovin

Conçu à Palo Alto (Californie) en 2012, AppLovin est une plateforme de marketing mobile qui aide les entreprises à suivre et monétiser leur application. Désormais estimée à 2 milliards de dollars, la jeune pousse fondée par Adam Foroughi a séduit des investisseurs de choix tel que Maynard Webb et Kohlberg Kravis Roberts (KKR). En 2016, elle a failli être rachetée par la société de capital-investissement chinoise Orient Hontai Capital pour 1,42 milliard de dollars, mais l’opération finalement a été abandonnée.

3 – Automation Anywhere

Fondée en 2003, Automation Anywhere se focalise sur la création de logiciels d’automatisation de processus par la robotique (RPA) destinés aux entreprises. L’objectif de la startup est d’éviter à ses clients de faire des taches ennuyeuses et répétitives, puisqu’ils peuvent être remplacés par des machines pour faire ces tâches. Au mois de juillet dernier, la jeune pousse a levé 250 millions de dollars lors d’un tour de table mené par New Enterprise Associates (NEA) et Goldman Sachs Growth Equity. Depuis celui-ci, Automation Anywhere est valorisé 1,8 milliard de dollars.

4 – BenevolentAI

Basée à Londres, BenevolentAI se targue d’utiliser l’intelligence artificielle pour faire avancer la recherche médicale. Comme elle l’explique sur son site web, elle se base sur cette technologie afin de suivre le processus, allant de la découverte du médicament jusqu’à son développement clinique. La jeune pousse voit son activité comme un moyen de trouver des nouvelles méthodes pour lutter contre les maladies. Grâce à l’aide des investisseurs Lansdowne Partners, Lundbeck, Nortrust Nominees, Upsher-Smith Laboratories et Woodford Investment Management, elle est valorisée à 2 milliards de dollars.

5 – Bird

Bird est peut-être la jeune pousse la plus connue de cette liste. Fondée à Santa Monica en 2017, la startup se concentre sur son service de trottinettes électriques en libre-service. Sequoia Capital et Accel font partie des plus gros investisseurs, tandis que son dernier tour de table lui a permis de lever 150 millions de dollars au mois de juin. À ce jour, la startup est présente sur plusieurs continents, dont l’Amérique du Nord, l’Europe ou encore l’Asie. Néanmoins, la startup doit se confronter à la législation de ces nouveaux moyens de transport pouvant rouler jusqu’à 30 kilomètres par heure, un point qui ne l’empêche pas d’être valorisée à plus de 2 milliards de dollars.

