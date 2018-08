La startup de trottinettes électriques Bird débarque à Paris

La compétition entre les deux startups commence. Peu après Lime, la jeune pousse Bird déploie un programme pilote de sa flotte de trottinettes électriques dans les rues de Paris.

Dans un communiqué daté de ce jour, la startup américaine Bird annonce que ses trottinettes seront disponibles dans la ville de Paris dès aujourd’hui. Dans un premier temps, les véhicules électriques seront à disposition dans les 1er, 2e et 3e arrondissements, avant de s’étendre peu à peu. Les modèles de trottinettes déployés sont des Xiaomi M365 qui portent le nom de jeune pousse. Comme l’explique Travis VanderZanden, fondateur et PDG de Bird, l’objectif est également écologique puisque les véhicules permettront de « réduire le nombre de voitures en ville et réduire l’émission de gaz à effet de serre ».

En termes de service, Bird propose à ses utilisateurs de localiser les véhicules en libre service par le biais de son application, avant de les faire démarrer grâce à un QR Code. Suite au trajet, les trottinettes peuvent être déposées dans n’importe quelle rue, sans avoir besoin d’être rattachées à une borne. Pour ce qui est des prix, ils sont similaires à ceux de son concurrent Lime, soit un euro par course et 15 centimes par minutes. Comme l’indique Bird, la jeune pousse s’engage à récupérer les véhicules tous les soirs entre 21 heures et minuit afin de les recharger et de les remettre à disposition le lendemain. La jeune pousse précise qu’elle offrira une gestion « dynamique » de ses trottinettes afin de gérer les flux.

Pour rappel, Bird a été fondé en 2017 et constitue, à ce jour, l’une des startups devenues licorne en un temps record. Valorisée à plus d’un milliard de dollars environ un an après sa création et installée dans plus de 30 villes américaines, la jeune pousse a également contribué à la création de nouveaux jobs. En effet, de nombreux jeunes américains se ruent désormais sur l’activité de Bird Hunter, qui consiste à rechercher des véhicules pour les faire charger. Grâce à ce nouveau job, certains gagnent quelques centaines de dollars par nuit.

Bird versus Lime : la compétition commence

Quant à son concurrent Lime, il a coiffé Bird au poteau en faisant son arrivée dans la ville de Paris le 22 juin, soit un peu plus d’un mois avant la jeune licorne. Fondée en 2017, la jeune pousse américaine est déjà partie à la conquête de 70 villes avant de déployer 200 trottinettes dans les rues parisiennes. Grâce à un partenariat, Uber prévoit également d’intégrer les trottinettes électriques de Lime à son application afin de mettre le service à disposition de ses utilisateurs. Pour sa part, Alphabet a également investi 300 millions dollars, valorisant par conséquent la startup a quelque 1,1 milliard de dollars.