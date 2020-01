5700 dollars d’économies réalisées grâce au Tesla Powerwall

Quatre ans après l’installation du premier Powerwall dans un foyer australien, la famille Pfitzner en profite pour faire un premier compte rendu, en détaillant l’impact de cette batterie de stockage et les économies d’énergie réalisées. Pour revenir sur ce qu’est Powerwall, c’est une batterie conçue par Tesla qui permet de stocker les excès d’énergie produits par les panneaux solaires. De ce fait, ce stock fournit l’énergie nécessaire au foyer, quel que soit l’ensoleillement.

Toutefois, bien que Powerwall permette effectivement à une maison de fonctionner de manière autonome, il reste nécessaire de s’appuyer sur un réseau électrique principal lorsque la batterie s’épuise en raison de périodes prolongées de mauvais temps ou autres. Il s’agit donc pour le moment d’un moyen de réaliser des économies d’énergie, sans complètement être indépendant.

Un bilan plutôt positif

Pendant ces 4 années, la famille Pfitzner dit avoir réalisé de belles économies. En effet, selon les factures du foyer, la différence est flagrante, puisque la famille a réalisé plus de 5700 dollars d’économies. En ce qui concerne l’impact environnemental, le fait de stocker le surplus d’énergie dans cette batterie aurait réduit les émissions de carbone de plus de 6 tonnes par an. Imaginez les effets positifs de cette installation si elle était déployée à bien plus de foyers.

De plus, la maison de la famille Pfitzner ne reflète pas la norme des foyers moyens, elle dispose de quatre chambres à coucher, une buanderie intérieure, la climatisation, des appareils électroménagers de pointe, une piscine et une zone de divertissement extérieure. Elle est logiquement bien plus gourmande en termes d’énergie que pourrait l’être une maison plus classique. Pour installer le Tesla Powerwall, les Pfitzner ont dépensé environ 10 800 dollars, cela signifie qu’en 4 ans cette installation n’est toujours pas amortie.

Toutefois, Elon Musk estimait à la base un retour sur investissement à 20 ans, aujourd’hui il a largement diminué puisqu’il se situerait autour de 7 ans. Cette information devrait séduire bien plus d’adeptes et développer considérablement le marché des batteries domestiques.