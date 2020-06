5G, mini-LED, puce A14X : de nouvelles rumeurs sur les prochains iPad Pro

Il y a trois mois, Apple a surpris ses fans en dévoilant les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. Les principales nouveautés de cette génération sont la présence d’un second capteur de photos sur le dos, le scanner 3D LiDAR qui améliore les applications en réalité augmentée, ainsi que la puce A12Z.

Et actuellement, les médias commencent déjà à évoquer la prochaine génération d’iPad Pro qui pourrait sortir l’année prochaine. Dans un article publié récemment, nos confrères de 9to5Mac relaient des publications de @L0vetodream (une source de fuites relativement fiable) qui nous donnent une idée des caractéristiques que pourraient avoir les prochains iPad Pro.

D’après l’article, ces tablettes devraient enfin prendre en charge la 5G en utilisant le modem Snapdragon X55 de Qualcomm. Grâce à ce modem, il serait théoriquement possible pour les prochains iPad Pro d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 7,5 Gbit / s. Pour rappel, en 2019, Apple a mis fin à son conflit avec Qualcomm (en payant des milliards de dollars) et peut donc commander des composants pour smartphones auprès de ce fournisseur.

Puce A14X Bionic et écrans Mini-LED ?

Ces appareils utiliseraient un processeur A14X Bionic, qui devrait être une version améliorée des processeurs qui seront utilisés par les futurs iPhone 12. Et enfin, toujours d’après l’article de 9to5Mac, les prochains iPad Pro pourraient avoir des écrans de type Mini-LED. Il est à noter que cela fait déjà un moment que des médias évoquent l’intention d’Apple d’utiliser cette technologie pour ses futurs iPad et Mac. En ce qui concerne la sortie, il est possible que celle-ci se fasse soit au premier trimestre 2021, soit au second trimestre.

Mais pour le moment, il ne s’agit pas d’informations officielles. De ce fait, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. Et étant donné que ces produits ne sortiront pas avant 2021, il est même possible que des informations contradictoires soient publiées par la presse.

Parallèlement des rumeurs sur les iPhone 12 circulent également sur la toile. L’une de celles-ci, par exemple, suggère que l’iPhone 12 sera doté d’un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui permettra d’avoir des animations plus fluides (comme sur le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le Galaxy S20 de Samsung).