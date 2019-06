98,7% des transactions en Bitcoin seraient purement « spéculatives »

Une étude publiée par la société Chainalysis affirme que le cours du Bitcoin – comme les autres crypto-monnaies – serait aujourd’hui encore majoritairement influencé par de la spéculation. Selon cette publication, seulement 1,3% des volumes réalisés en Bitcoin concerneraient des transactions sur des plateformes marchandes. La plus grande partie des volumes (89,7%) serait liée à de la spéculation sur les plateformes d’échanges de crypto-monnaies.

De la pure spéculation ?

Alors que le Bitcoin enregistre une croissance tonitruante depuis le début du mois d’avril, la célèbre devise électronique semble avoir un peu de mal à justifier sa raison d’être : servir d’alternative aux moyens de paiement traditionnels. S’il faut reconnaitre que celle-ci se développe de manière conséquente – à tel point que Facebook serait sur le point de sortir sa propre crypto-monnaie dans les mois à venir – elle aurait toutefois du mal à s’imposer dans le quotidien de la population.

L’un des économistes en chef de Chainalysis, Kim Gauer, explique : « l’activité économique autour du Bitcoin continue d’être dominée par le trading sur les différentes plateformes d’échange de crypto-monnaies […] Cela prouve que l’utilisation principale du Bitcoin reste de l’ordre du spéculatif, et que l’utilisation en masse du Bitcoin dans les achats du quotidien n’est pas encore une réalité ».

Sur le graphique ci-dessous, il est quand même intéressant de voir que le pourcentage des échanges liés à la spéculation baisse légèrement sur les premiers mois de 2019, passant de 91,9% en 2018 à 89,7% entre janvier et avril 2019. Si le volume associé aux transactions marchandes est remonté sur les premiers mois de 2019 (1,3% des transactions), il reste toutefois inférieur à l’année 2017 – où il représentait plus de 1,5% de toutes les transactions.

Visa reste loin devant

Alors que certains promettent au Bitcoin un avenir radieux, la devise électronique semble aujourd’hui encore à des années lumières de pouvoir rivaliser avec un Visa ou Mastercard. L’un des principaux processeurs de paiement en crypto-monnaies, BitPay, affirme avoir enregistré 1 milliard de dollars sur son réseau en 2017 et en 2018.

Pour rappel, celui-ci offre une solution clé en main (à l’instar d’un PayPal pour les moyens de paiement traditionnels) pour permettre aux marchands d’accepter le Bitcoin sur leur plateforme. BitPay a levé plus de 70 millions de dollars depuis sa création, en 2011. Parmi ses clients symboliques, on peut citer le deuxième plus gros opérateur télécom américain, AT&T, qui offre le paiement en Bitcoin grâce à BitPay.

BitPay reste toutefois très loin des volumes que l’on peut voir sur les réseaux Visa ou Mastercard. Sur l’année 2018, Visa aurait enregistré pas moins de 11,2 trilliards de dollars de transactions.