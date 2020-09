Non, la Xbox Series X ne sera pas la première console de jeu au monde neutre en carbone

Il y a quelques jours, Microsoft partagée fièrement sur son site internet que suite à son partenariat avec la société CarbonNeutral, la Xbox Series X était la toute première console au monde à devenir un produit neutre en carbone.

En effet, ce n’est un secret pour personne, mais la next-gen approche à grands pas et la Xbox Series X est attendue pour le mois de novembre 2020. Ainsi, depuis plusieurs mois, les chaînes de productions tournent en boucle pour pouvoir rattraper le retard lié au COVID-19 afin d’être prêt mondialement pour le premier Noël de la next-gen.

Malgré « l’urgence » de la situation, Microsoft continue de penser à l’avenir et à l’environnement. Et la firme annonce fièrement que plus de 800 000 consoles next-gen « écolo » ont d’ores et déjà été produites. Problème ? Il se pourrait que Microsoft ait un peu « embelli » la situation avant de faire une grosse machine arrière.

Xbox, plus vert que jamais ?

Rappel des faits. C’est par l’intermédiaire de son site officiel que Microsoft a annoncé que ce sont pas moins de 825 000 Xbox Series X qui ont d’ores et déjà été produites en collaboration avec la société CarbonNeutral, dans le but de « devenir la première console de jeu au monde à devenir un produit neutre en carbone tout au long du cycle de vie de ses émissions ».

C’est une nouvelle fois le journaliste de Tom Warren du site The Verge qui met en avant cette initiative de Microsoft. L’homme qui semble très proche de l’actualité du géant américain s’est illustré cet été en mettant en avant de nombreux leaks autour de la Xbox Series S, ou en confirmant des leaks de la part d’autres confrères journalistes.

Dans son tweet, il partage l’annonce de CarbonNeutral où nous apprenons que Microsoft collabore depuis près d’un an avec cette firme. Laissant supposer que des consoles Xbox One « écolo » ont sans doute été également produites. L’occasion de retrouver une déclaration de Phil Spencer, patron de la branche Xbox.

Le changement climatique a un impact sur chaque industrie et chaque secteur, et nous pensons que la technologie peut jouer un rôle essentiel pour permettre et renforcer la réponse à ce défi. Des initiatives telles que le pilote CarbonNeutral – Xbox offrent une excellente opportunité d’exploiter la durabilité technologique de Microsoft et la communauté des jeux pour faire une différence dans ce domaine clé de notre activité.

Mais quelques heures après cette publication, de nombreux channels de discussions vont ouvrir sur les plus gros forums dans le monde pour pointer du doigt une communication assez douteuse de Microsoft.

La Xbox Series X n’est pas la première console neutre en carbone.

C’est donc au mois de septembre 2019 dans le cadre de l’opération « Jouer pour la planète » avec les Nations Unies que Microsoft s’est engagée à produire pas moins de 825 000 consoles Xbox totalement neutres en carbone. Jusque là, aucun problème et le geste était toujours aussi beau et fort.

Le souci, c’est que Microsoft a mis en avant sur son site officiel que ce sont 825 000 Xbox Series X qui ont été produites, permettant ainsi de devenir à la première console au monde neutre en carbone. Ce qui assure forcément un très joli coup de communication pour la console qui doit sortir dans deux mois environ. Mais en réalité, selon de nombreux internautes, il s’agirait en réalité de 825 000 Xbox One.

Devant la montée en puissance des différents channels et suite à la confirmation d’un porte-parole de Microsoft qui confirmait bien que ce programme pilote avait été fait avec des Xbox One, la firme américaine a rapidement changé les photos sur son site officiel.

Dans les premières heures de la publication, il était possible de voir une image avec la Xbox Series X et un message qui indiquait : « Xbox a créé la première console de jeu neutre en carbone au monde – Et en a fait, 825 000 ».

Désormais, lorsque nous nous rendons sur le site, nous pouvons voir cela.

La même image, la même déclaration, mais cette fois, sans la Xbox Series X.

Encore une fois, il s’agit d’un coup de communication assez maladroit de la part de Microsoft. Alors, est-ce simplement une mauvaise compréhension ? Une erreur maladroite ? Ou une véritable tentative de mettre en avant la Xbox Series X dans les dernières semaines de communication ?

Ces questions resteront sans réponses et nous espérons vraiment que Microsoft reviendra plus en forme dans les prochains jours pour finir cette communication « next-gen » comme elle l’a commencée. C’est à dire, de manière quasiment parfaite.